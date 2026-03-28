En el estado de Guanajuato, otro crimen se registró tras el ataque a balazos a un policía municipal de Salamanca, lo que incrementa el índice de uniformados ejecutados en dicha entidad. Estos fueron los hechos:

Así fue el ataque al policía Juan Manuel Prieto en Salamanca

Un policía municipal de Salamanca fue asesinado por hombres armados que irrumpieron en su domicilio durante la celebración del "Viernes de Dolores" .

El ataque ocurrió alrededor de las 04:00 de la tarde de hoy en el interior de una vivienda de la calle Irapuato, casi esquina con la calle Padre Pedro Gutiérrez Farías, en la colonia Guanajuato.

El oficial, identificado como Juan Manuel Prieto, recibió varios impactos de bala ; testigos dijeron haber escuchado más de diez detonaciones.

En la casa del policía se conmemoraba la festividad del Día de Dolores y se obsequiaba el agua de sabores que representa las lágrimas de la Virgen.

Elementos de la Guardia Nacional, policías municipales y paramédicos de la Cruz Roja acudieron para auxiliar al agente, pero ya había muerto.

En un comunicado, la Dirección de Seguridad Pública de Salamanca informó que el policía privado de la vida se encontraba en su periodo vacacional .

"Este hecho representa una pérdida sensible para la corporación y un agravio a la tranquilidad de nuestra comunidad".

Aseguró que el hecho no quedará impune.

"Desde el primer momento se estableció comunicación con autoridades estatales y federales para el esclarecimiento de los hechos. De manera coordinada con las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, Guardia Nacional y Defensa, se ha desplegado un operativo para dar con los responsables", posteó.

El Gobierno Municipal, que encabeza el alcalde morenista César Prieto, expresó condolencias para la familia del oficial Juan Manuel Prieto.

Este crimen se registró mientras en una funeraria de Celaya velan al director general de la Junta Municipal de Agua y Alcantarillados, asesinado a tiros la mañana de este 26 de marzo de 2026 en Irapuato .

¿Cuántos elementos de seguridad mexicanos perdieron la vida en 2025?

Las Fuerzas Armadas, navales y de la Guardia Nacional —desplegadas en el combate contra las estructuras de la delincuencia organizada— han pagado un alto costo humano: durante 2025, 87 de sus elementos cayeron en cumplimiento del deber .

Los fallecimientos se han registrado en una variedad de escenarios de alto riesgo: ataques con armas de fuego, detonación de explosivos improvisados, accidentes aéreos, incidentes en saltos de paracaídas, accidentes automovilísticos e incluso ahogamientos.

Sinaloa, Michoacán y Chihuahua encabezan la lista de entidades con el mayor número de bajas entre efectivos castrenses y navales, con un total de 40.

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