El cierre de la última semana de marzo no fue positivo para el peso mexicano con relación a su par, el dólar estadounidense. La moneda nacional se depreció y alcanzó cifras récord este 2026. Aquí los datos de la cotización:

El dólar rompe la barrera de los 18 pesos: Alcanza su precio más alto en lo que va de 2026

El dólar despidió la semana en 18.12 pesos y es la primera vez que cierra por arriba de 18 en 2026 , tras subir 1.1%, según Bloomberg.

Al menudeo, el dólar se terminó vendiendo en 18.56 pesos en Banamex, 18 centavos por arriba del jueves y su precio más caro desde el pasado 10 de diciembre .

La directora de Inversión IMB Capital Quants, Laura Torres, expuso que el sorpresivo recorte a la tasa de interés que el Banco de México anunció el pasado jueves restó atractivo a las inversiones denominadas en pesos mexicanos.

¡Histórico! El petróleo mexicano rompe el techo de los 100 dólares por primera vez desde 2022

El barril de petróleo nacional rompió el techo de 100 dólares y cotizó arriba del estadounidense por segundo día consecutivo .

Los petroprecios son impulsados por la intensidad del conflicto militar en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz, donde transita 20% del crudo y derivados consumidos en el mundo.

Israel bombardeó instalaciones nucleares y siderúrgicas de Irán, que respondió con ataques a lo largo del golfo Pérsico.

En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, extendió el plazo otorgado a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, manteniendo vigente la amenaza de ataques contra sus instalaciones energéticas.

Pemex dio a conocer que exportó este viernes el barril de crudo en 100.01 dólares y es la primera vez que supera la marca de 100 unidades desde el 4 de julio de 2022 .

La Mezcla Mexicana de Exportación superó al West Texas Intermediate (WTI), cuya cotización finalizó la semana en 99.64 dólares.

El barril que se extrae del mar del Norte, conocido como Brent y referencia en los mercados europeos, se elevó a 105.32 dólares.

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