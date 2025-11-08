Asesinan a Hermenegildo Vázquez, delegado de la comunidad de Sotelo, Guanajuato

Hombres armados asesinaron al delegado municipal de la comunidad de Sotelo, Hermenegildo Vázquez Pérez, de 45 años, tras irrumpir en su vivienda y sacarlo por la fuerza.El ataque ocurrió alrededor de la medianoche del viernes 7 de noviembre, luego de que el funcionario comunitario se negara a subir a un vehículo.Los agresores irrumpieron en su vivienda en la calle Primavera, reportaron vecinos que pidieron ayuda al Sistema de Emergencias.De las primeras indagatorias se desprende que Hermenegildo se resistió a las órdenes de los agresores, quienes le dispararon varias veces hasta quitarle la vida.Los asesinos huyeron, pese al operativo de reacción de elementos de Seguridad en la comuna y caminos vecinales.Un equipo de la Agencia Especializada de Investigación de homicidios trabajó en el procesamiento del lugar durante la madrugada de este 8 de noviembre y procedió a la recopilación de elementos balísticos.NA