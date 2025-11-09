Según registros del Servicio Sismológico Nacional (SSN), institución mexicana encargada de monitorear la actividad sísmica en México en tiempo real, el estado de Oaxaca registró actividad sísmica durante la madrugada de este 9 de noviembre. El SSN opera una red de estaciones sismológicas distribuidas por todo el país que envían datos de forma continua y en tiempo real a un centro de análisis para determinar la fecha, hora, magnitud, epicentro y profundidad de los sismos.Durante las primeras horas de este 9 de noviembre, también se registraron movimientos telúricos superiores o iguales a la magnitud 4 en los estados de Michoacán, Baja California Sur y Chiapas. A las 04:01 horas, se suscitó un sismo de magnitud 4 en Michoacán, 43 kilómetros al suroeste de Huetamo de Núñez, con una profundidad de 57 km. Segundos después, a las 04:07 horas, se registró otro sismo de igual magnitud, 74 km al sureste de Santa Rosalía, Baja California Sur, con profundidad de 5 km. En el estado de Chiapas, 199 km al suroeste de Mapastepec, se registró otro movimiento telúrico de magnitud 4.1 a una profundidad de 10 km. Este domingo 9 de noviembre, se registró actividad sísmica durante las primeras horas de este domingo en el estado de Oaxaca. A continuación, presentamos más detalles de dicho movimiento telúrico que afectó a la entidad del sur.Después de esta actividad sísmica que sacudió a Oaxaca esta madrugada, la Plataforma Digital de Alertamiento y Gestión Integral de Riesgos de México publicó en sus redes sociales que no fue necesario activar la alerta sísmica en la entidad del sur. Hasta el momento, autoridades de Protección Civil y Bomberos de la entidad no han reportado afectaciones. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF