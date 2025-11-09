Según registros del Servicio Sismológico Nacional (SSN) , institución mexicana encargada de monitorear la actividad sísmica en México en tiempo real, el estado de Oaxaca registró actividad sísmica durante la madrugada de este 9 de noviembre.

El SSN opera una red de estaciones sismológicas distribuidas por todo el país que envían datos de forma continua y en tiempo real a un centro de análisis para determinar la fecha, hora, magnitud, epicentro y profundidad de los sismos.

Otros temblores registrados esta madrugada

Durante las primeras horas de este 9 de noviembre, también se registraron movimientos telúricos superiores o iguales a la magnitud 4 en los estados de Michoacán, Baja California Sur y Chiapas .

A las 04:01 horas, se suscitó un sismo de magnitud 4 en Michoacán, 43 kilómetros al suroeste de Huetamo de Núñez, con una profundidad de 57 km.

Segundos después, a las 04:07 horas, se registró otro sismo de igual magnitud, 74 km al sureste de Santa Rosalía, Baja California Sur, con profundidad de 5 km.

En el estado de Chiapas, 199 km al suroeste de Mapastepec, se registró otro movimiento telúrico de magnitud 4.1 a una profundidad de 10 km.

Temblores registrados este 9 de noviembre de 2025

Este domingo 9 de noviembre, se registró actividad sísmica durante las primeras horas de este domingo en el estado de Oaxaca. A continuación, presentamos más detalles de dicho movimiento telúrico que afectó a la entidad del sur.

Oaxaca

MAGNITUD HORA EPICENTRO PROFUNDIDAD 4.9 01:06:14 54 km al noreste de Unión Hidalgo 113.3 km

Después de esta actividad sísmica que sacudió a Oaxaca esta madrugada, la Plataforma Digital de Alertamiento y Gestión Integral de Riesgos de México publicó en sus redes sociales que no fue necesario activar la alerta sísmica en la entidad del sur.

La Plataforma Digital de Alertamiento y Gestión Integral de Riesgos de México dio a conocer que no se activó la alerta sísmica tras este temblor. X / @SasslaMx

Hasta el momento, autoridades de Protección Civil y Bomberos de la entidad no han reportado afectaciones.

