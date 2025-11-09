Hidalgo suspende clases para mañana lunes en 34 municipios, derivado de la alerta por lluvias y descenso de temperaturas . Como parte de las acciones preventivas, también se envió maquinaria a las zonas de mayor riesgo por deslizamientos de laderas y se mantiene un monitoreo permanente en los puntos identificados como vulnerables, especialmente en aquellas localidades previamente afectadas por las precipitaciones pasadas.

Durante la instalación del Puesto de Mando Preventivo, encabezado por el gobernador Julio Menchaca y la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, en el que participarán Coordinación Nacional de Protección Civil, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, se acordó suspender las actividades escolares de manera presencial de 34 demarcaciones.

De esta manera, la Secretaría de Educación Pública emitió de manera urgente un comunicado para las regiones: Huasteca, Sierra Alta, Sierra Baja y Sierra Otomí-Tepehua, donde se subrayó que, debido a las condiciones climáticas adversas de lluvias fuertes, vientos y heladas todas las actividades presenciales en escuelas públicas y privadas quedan suspendidas para este inicio de semana.

Los municipios afectados son: Acaxochitlán, Agua Blanca, Atlapexco, Calnali, Cardonal, Chapulhuacán, Eloxochitlán, Huautla, Huehuetla, Huejutla, Huasca, Jaltocán, Jacala, Juárez Hidalgo, La Misión, Lolotla, Metztitlán, Molango, Nicolás Flores, Pacula, San Agustín Mezquititlán y Tepehuacán de Guerrero.

También se suman: San Bartolo Tutotepec, San Felipe Orizatlán, Tenango de Doria, Tianguistengo, Tlahuiltepa, Tlanchinol, Xochiatipan, Xochicoatlán, Yahualica, Zacualtipán y Zimapán.

Las clases se reanudarán una vez que las condiciones meteorológicas no representen riesgo. Se pidió seguir las precauciones necesarias para salvaguardar la integridad de la comunidad educativa. También se destacó que las actividades escolares se desarrollarán a distancia conforme a las posibilidades de cada territorio y plantel.

Te puede interesar: ZMG amanece con ambiente fresco; conoce el pronóstico para este domingo

El gobernador Julio Menchaca señaló que se mantienen de manera coordinada los esfuerzos preventivos. En conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional se implementó una estrategia de movilización anticipada de maquinaria y personal hacia las zonas de mayor riesgo, principalmente en la Sierra Otomí-Tepehua y la Huasteca.

Además, se exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada y seguir las recomendaciones de Protección Civil: evitar cruzar ríos, arroyos o zonas inundadas; revisar techos y desagües; y resguardar documentos personales en lugares seguros.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV