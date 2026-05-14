Jueves, 14 de Mayo 2026

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Vincula tu línea Telcel con tu CURP sin salir de tu casa: el PASO a PASO definitivo

Aunque no lo creas, no es necesario hacer largas filas para cumplir con esta responsabilidad y así evitar que tu número sea dado de baja

Por: Judith Montserrat Martínez Orozco

Telcel activó un sitio web especial para registrar tu línea con la CURP desde donde estés. EL INFORMADOR/ARCHIVO

Telcel activó un sitio web especial para registrar tu línea con la CURP desde donde estés. EL INFORMADOR/ARCHIVO

Si cuentas con una línea Telcel y no la has vinculado con tu CURP, aún estás a tiempo para hacerlo sin la necesidad de acudir a un Centro de Atención a Clientes y hacer largas filas... ¡puedes hacerlo fácil y rápido desde tu teléfono o computadora!

¿Cómo registrar tu línea Telcel desde tu celular o computadora?

Para vincular tu número de teléfono sólo necesitas una conexión estable a Internet y una identificación vigente original con fotografía y que tenga tu CURP, como tu credencial del INE o el pasaporte.

LEE: ¿Qué pasa si no realizo el registro obligatorio de mi celular?

  • Accede a este link, haz click en "Registrarme" y escribe el número celular a registrar
  • Completa el rompecabezas como verificación de seguridad.
  • A continuación, elige el documento que utilizarás como identificación oficial: INE o pasaporte
  • No te olvides de otorgarle permisos a Telcel para acceder a tu cámara, ya que tomará fotos y videos.
  • A continuación, deberás tomarle unas fotos a la parte trasera y delantera de tu credencial; no la muevas hasta que recibas tu autorización.
  • A continuación, deberás colocarte en un entorno iluminado para tomarte una selfie y así corroborar tu identidad.
  • Además de la selfie, se te pedirá que grabes un breve video girando levemente la cabeza hacia los lados y hacia abajo.
  • A continuación, Telcel te pedirá que corrobores tus datos personales y, sobre todo tu CURP.
  • Una vez que des click en "Aceptar", tu registro quedará terminado y recibirás un SMS de confirmación.
     

¿Cuál es el último día para registrar tu línea de celular en México?

El Gobierno de México ya lo dejó claro: no habrá prórroga en el registro de la alta de las líneas telefónicas de la CURP y todo el país tiene hasta el martes 30 de junio del 2026; de no hacerlo, tu número será dado de baja y ya no podrás hacer llamadas, recibir mensajes SMS o usar tus datos móviles de Internet.

Si usas la banca electrónica, entonces también te encontrarás en un aprieto ya que no podrás acceder a tus cuentas de banco y sólo tendrás acceso a llamadas de emergencia; por eso, es importante que vincules tu línea ahora que hay tiempo.

JM

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