Si cuentas con una línea Telcel y no la has vinculado con tu CURP, aún estás a tiempo para hacerlo sin la necesidad de acudir a un Centro de Atención a Clientes y hacer largas filas... ¡puedes hacerlo fácil y rápido desde tu teléfono o computadora!Para vincular tu número de teléfono sólo necesitas una conexión estable a Internet y una identificación vigente original con fotografía y que tenga tu CURP, como tu credencial del INE o el pasaporte. El Gobierno de México ya lo dejó claro: no habrá prórroga en el registro de la alta de las líneas telefónicas de la CURP y todo el país tiene hasta el martes 30 de junio del 2026; de no hacerlo, tu número será dado de baja y ya no podrás hacer llamadas, recibir mensajes SMS o usar tus datos móviles de Internet.Si usas la banca electrónica, entonces también te encontrarás en un aprieto ya que no podrás acceder a tus cuentas de banco y sólo tendrás acceso a llamadas de emergencia; por eso, es importante que vincules tu línea ahora que hay tiempo.JM