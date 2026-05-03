Registro de líneas telefónicas: ¿Cuándo es la fecha límite?

En enero de 2026 comenzó el registro de líneas telefónicas en México , una disposición aprobada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), que implica la vinculación del número de una persona física o moral con la CURP o RFC de la misma.

Esta nueva regulación representa un cambio importante en el sector de las telecomunicaciones y pretende hacer frente a los delitos como extorsión o fraude telefónico, al vincular y poder asociar cada número celular en uso a una identidad oficial.

Polémica, obligatoriedad y fecha límite

A pesar de que desde sus inicios, esta medida ha enfrentado mucha polémica y rechazo, las autoridades continúan promoviendo el registro de las líneas celulares, confirmando que esta disposición es obligatoria y no completar el trámite antes de la fecha límite establecida tendrá consecuencias.

De acuerdo con las autoridades, la fecha límite para realizar el registro de los números celulares es el 30 de junio de 2026.

Consecuencias por no registrar tu línea

El incumplimiento de esta norma derivará en la suspensión temporal de la línea telefónica de la persona (llamadas, mensajes y datos) a partir del 1 de julio de 2026 . No obstante, un servicio suspendido podrá ser reactivado una vez que se complete el registro correspondiente.

Durante la suspensión por falta de vinculación de una línea a una identidad, solo se permitirá realizar llamadas a números de emergencia y atención ciudadana como el 911, 089, 088 y líneas de soporte del operador.

Asimismo, se explica que la suspensión del servicio no elimina las obligaciones contractuales de cada individuo, por lo que cada usuario deberá seguir cubriendo los pagos correspondientes de su plan o equipo adquirido —en caso de que aplique—.

Cómo registrar tu línea telefónica

Puedes registrar tu línea acudiendo de manera física a una sucursal de tu empresa telefónica —Telcel, Movistar, AT&T, Bait, entre otras— o a través del portal digital para el registro de tu compañía.

Únicamente necesitarás:

CURP

Identificación oficial vigente

Que la línea telefónica que se desea dar de alta esté activa

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