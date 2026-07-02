Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 2 de julio de 2026

El clima en Monterrey para este jueves 2 de julio determina que estará con lluvia ligera con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 23 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 47%.Viernes 3 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24Sábado 4 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24Domingo 5 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24Lunes 6 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Martes 7 de julio de 2026: nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23Jueves 9 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto Clima en Ciudad de México Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan