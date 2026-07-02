Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 2 de julio de 2026

El clima en Monterrey para este jueves 2 de julio determina que estará con lluvia ligera con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 23 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 47%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Viernes 3 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

Sábado 4 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

Domingo 5 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Lunes 6 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Martes 7 de julio de 2026: nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22

Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23

Jueves 9 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa

Clima en Mazamitla

Clima en Tonalá

Clima en Guadalajara

Clima en Tlaquepaque

Clima en El Salto

Clima en Ciudad de México

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Chapala

Clima en Cancún

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Zapopan

