María Felicia Jiménez, esposa del ex director de Pemex, Víctor Rodríguez, informó que presentó una denuncia formal ante la Fiscalía de Investigación de Delitos de Violencia Familiar de la Ciudad de México, donde acusó haber sido víctima de agresiones físicas y psicológicas durante su matrimonio.

Jiménez detalló que la denuncia fue interpuesta el pasado 29 de junio y que las autoridades la atendieron “como a una ciudadana más” que acude a denunciar violencia familiar.

“Fue un proceso difícil, largo, tedioso, agotador, cansado. Hay momentos en que te quiebras, te sientes mal, se te olvidan las cosas, quedas en blanco”, dijo.

La denunciante explicó que, debido a los requisitos de la investigación, únicamente pudo denunciar dos episodios de violencia, ya que la Fiscalía le solicitó precisar fechas exactas de las agresiones.

“Denuncié dos, porque me pedían en la Fiscalía fechas exactas y había otros de los que no me acordaba”, señaló.

Jiménez afirmó que las agresiones comenzaron en 2022 y que, con el paso del tiempo, normalizó las conductas violentas de su pareja hasta que decidió hacerlas públicas.

“Nunca me imaginé que fuera un tema tan viral. Fue un desgaste emocional durante meses; también físico. Había que tomar una decisión y denunciar la violencia doméstica que había sufrido durante un largo periodo de tiempo”, expresó.

Agregó que, además de la violencia física, sufrió violencia psicológica, la cual describió como una de las formas de agresión que más afectan a las víctimas.

Jiménez también aseguró que la violencia impactó a su entorno familiar, particularmente a su hijo, quien comenzó a reproducir conductas ofensivas hacia ella.

Dictan medidas de protección

Luego de imponer una denuncia formal ante la Fiscalía de Investigación de Delitos de Violencia Familiar de la Ciudad de México, el fiscal general Fernando Blumenkron Escobar informó que el Ministerio Público especializado del Centro de Justicia para las Mujeres dictó medidas de protección para Felicia Jiménez Lavie.

Estas medidas de protección serán activadas cuando la víctima lo requiera, señaló Blumenkron Escobar. La víctima de violencia familiar presentó la denuncia en la Ciudad de México y es la Secretaría de Mujeres del Gobierno de México, quien atiende el asunto de forma directa.

El fiscal precisó que la víctima aún no acude al Ministerio Público local para aportar más elementos a la carpeta de investigación que el Centro de Justicia para las Mujeres inició de oficio el pasado viernes 26 de junio, cuando se difundió un video con imágenes de agresiones en contra de la mujer.

CT