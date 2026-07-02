Huelga en Nacional Monte de Piedad: así se mantienen en guardia los trabajadores

La huelga en el Nacional Monte de Piedad cumplió ayer nueve meses, un largo periodo durante el cual los clientes no han podido recuperar sus prendas y los trabajadores sindicalizados no han recibido su salario.

Las negociaciones entre el sindicato y el patronato de la institución entraron a una nueva etapa el mes pasado, cuando una jueza declaró improcedente la eliminación de las prestaciones sociales contempladas en el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) de 2024, uno de los principales detonantes de la huelga y el mayor temor de los trabajadores durante el conflicto.

El patronato argumentaba que dichas prestaciones habían dejado de ser financieramente sostenibles y que era necesario modificar el contrato para garantizar la viabilidad de la institución.

Aunque la resolución no pone fin a la huelga ni resuelve el conflicto colectivo en su conjunto, sí fortalece la posición del sindicato en las negociaciones al mantener vigentes los derechos establecidos en el CCT.

En tanto se alcanza una resolución y debido a la prolongación del conflicto, el sindicato ha flexibilizado las exigencias para sus integrantes y las guardias afuera de las sucursales ya sólo se realizan durante el día. Así lo explicó José Palomares Ruiz, trabajador de la institución entrevistado por la OEM en Xalapa, Veracruz.

Asimismo, señaló que los trabajadores están autorizados a buscar otras fuentes de ingresos, siendo el comercio informal una de las actividades a las que han recurrido

En ese mismo sentido, sindicalizados del Estado de México iniciaron en mayo una colecta de víveres y aportaciones económicas para apoyar a las familias afectadas.

Las guardias en las sucursales son necesarias para proteger los bienes —un aspecto en el que tanto trabajadores como directivos coinciden al insistir en que las prendas permanecen resguardadas en bóvedas seguras— y para mantener el movimiento de huelga.

Los campamentos con las banderas también funcionan como puntos de identidad e información sobre el movimiento y buscan evitar que la empresa reabra las sucursales con personal externo o esquiroles.

EL INFORMADOR/A. Navarro

¿Qué ha pasado con la huelga en el Monte de Piedad?

El 18 de junio, el Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad, de Empresas de Préstamo Prendario y Servicios Financieros (SNETNMPEPPYSF), obtuvo un fallo favorable en un juicio relacionado con el conflicto laboral.

El líder sindical, Arturo Zayún González, informó que una jueza resolvió mantener las prestaciones sociales contempladas en el Contrato Colectivo de Trabajo, cuya eliminación pretendía el patronato desde el año pasado. La institución sostenía que esos beneficios habían dejado de ser financieramente sostenibles y que era necesario modificar el contrato para garantizar su viabilidad.

La jueza laboral rechazó esa pretensión y mantuvo vigente el Contrato Colectivo de Trabajo, al no encontrar elementos suficientes para justificar la eliminación de las prestaciones pactadas con los trabajadores.

Por otra parte, en un procedimiento distinto, aún no existe una resolución definitiva sobre la legalidad de la huelga.

El 20 de febrero de 2026, la autoridad judicial declaró inexistente el movimiento al determinar que el sindicato no cumplió con los requisitos establecidos en sus propios estatutos. No obstante, la representación sindical interpuso un recurso de revisión ante un Tribunal Colegiado, el cual solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ejerciera su facultad de atracción para resolver el caso.

La SCJN aún no ha decidido si atraerá el asunto o lo dejará en manos del Tribunal Colegiado.

Si se confirma la resolución que declaró inexistente la huelga, las actividades en el Nacional Monte de Piedad se reanudarían de inmediato. En caso contrario, el movimiento continuaría.

Desde mayo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) se ofreció a mediar mediante una propuesta que sería votada directamente por los trabajadores. Aunque el sindicato rechazó inicialmente esa alternativa al considerar que implicaba modificar el Contrato Colectivo de Trabajo, Arturo Zayún señaló en declaraciones recientes que esperan una nueva convocatoria de la STPS o del patronato para reanudar las negociaciones.

