Vieja SCJN pagó clases de yoga, Tai-Chi y cocina a empleados y pensionados

Luego de que la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum revelara los sueldos que tenían las y los jueces y magistrados que se encontraban en funciones previo a la Reforma y Elección Judicial, ahora se da a conocer que no solo fueron camionetas millonarias y togas. La antigua Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) destinó el año pasado casi 150 mil pesos en talleres de yoga, Tai-Chi, así como en clases de cocina y pintura.

De acuerdo con una investigación realizada por el medio El Universal, se detalla que el 14 de marzo de 2025, la Corte entregó en adjudicación directa el contrato AD/MIN/DGRM/020/2025 para un taller de yoga para el personal activo y pensionados por un monto de 44 mil 329.22 pesos.

Este taller tenía la posibilidad de ser tomado de forma presencial o virtual por los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Resalta que el contrato fue entregado en adjudicación directa a Marcela Mercado Sánchez y abarcó del 18 de marzo al 27 de noviembre del año pasado.

"La impartición de cada uno de los talleres se llevará a cabo en modalidad en línea a través de la plataforma Microsoft TEAMS y/o presencial (Edificio 5 de Febrero, ubicado en Chimalpopoca 112, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México) y/o mixto".

El 1 de abril, la Dirección General de Recursos Materiales de la Corte destinó 21 mil 857 pesos para la impartición de un taller de Tai-Chi para pensionados del Poder Judicial de la Federación en la Ciudad de México.

Además, el contrato AD/MIN/DGRM/018/2025 detalla que el 14 de marzo, la Suprema Corte pagó 21 mil 927 pesos por el taller de acondicionamiento físico para personal activo del Máximo Tribunal.

Este taller se impartieron los lunes y miércoles de 19:00 a 20:00 horas, del 19 de marzo al 26 de noviembre.

Antes, el 26 de marzo se pagó 20 mil 973 pesos por un taller de nutrición y cocina saludable para pensionados del Poder Judicial de la Federación en la capital de la República.

La Dirección General de Recursos Materiales de la Corte también invirtió 40 mil 326 pesos por un contrato para la impartición de un taller de pintura para personal activo y pensionado.

