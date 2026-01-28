Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el miércoles 28 de enero de 2026

El clima en Cancún para este miércoles 28 de enero determina que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Según se establece, el clima presenta un 84% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 64%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 19 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Jueves 29 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

Viernes 30 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

Sábado 31 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Domingo 1 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 16

Lunes 2 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 16

Martes 3 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 17

Miércoles 4 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

