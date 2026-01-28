Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el miércoles 28 de enero de 2026

El clima en Cancún para este miércoles 28 de enero determina que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.Según se establece, el clima presenta un 84% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 64%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 19 grados.Jueves 29 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18Viernes 30 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17Sábado 31 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15Domingo 1 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 16Lunes 2 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 16Martes 3 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 17Miércoles 4 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en El Salto Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Mazamitla