Crece el autoempleo en México

La falta de oportunidades laborales formales y la necesidad de conciliar el trabajo con la vida familiar han impulsado el crecimiento del autoempleo en Jalisco y en México. Norma Saucedo es un ejemplo de esta realidad. Tras meses de buscar un empleo que se ajustara a sus horarios y responsabilidades, decidió autoemplearse como vendedora de ropa. No cuenta con prestaciones sociales ni seguridad social, pero su actividad le permite generar ingresos, administrar su tiempo y, sobre todo, estar presente con su familia.

Como ella, 557 mil 508 personas se incorporaron al trabajo independiente durante el último año, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que representan la mitad de todas las plazas que se generaron en el país.

Para Mireya Pasillas, catedrática del ITESO, este comportamiento refleja un mercado laboral debilitado. “Cuando la economía no crece y la inversión está en caída, no se generan empleos formales. La informalidad funciona como un amortiguador, pero no se resuelve con políticas parciales”. A su juicio, el año pasado fue negativo para el empleo formal.

Advirtió que la informalidad genera un círculo vicioso: los trabajadores carecen de seguridad social, asumen de su bolsillo cualquier gasto médico y se mantienen en actividades de baja productividad, lo que limita el crecimiento económico. Y quienes no cotizan difícilmente accederán a una pensión.

Para Luis Raúl Rodríguez Reyes, profesor del Tec de Monterrey Campus Guadalajara, el panorama es preocupante. “La falta de seguridad social deteriora las condiciones de vida en el mediano y largo plazo”.

Ambos coincidieron que el país necesita una reforma estructural hacia un sistema de seguridad social universal, que garantice protección a todos los trabajadores.

En el acumulado, el número de trabajadores por cuenta propia alcanzó los 12.9 millones el año pasado (21.5% del total).

Para este sector existe el Programa de Personas Trabajadoras Independientes del IMSS, en donde Jalisco es el primer lugar nacional de afiliación bajo este esquema. Permite a profesionistas, emprendedores y trabajadores por cuenta propia acceder a los mismos beneficios de seguridad social que un empleado formal. Quienes se registran pueden recibir atención médica integral, medicamentos, cirugías, incapacidades, prestaciones por maternidad y, de manera destacada, continuar acumulando semanas de cotización para una pensión por cesantía, vejez o invalidez.

El registro se realiza en línea, con CURP y correo electrónico, y permite elegir el nivel de ingreso para calcular la cuota mensual (https://www.imss.gob.mx/personas-trabajadoras-independientes).

El esquema no exige comprobar ingresos.

Generación de empleos en México

1’057,970 empleos. Nuevas plazas en 2025:

557,508. Trabajadores por cuenta propia:

500,462. Todas las demás categorías, como asalariados, subordinados, remunerados o empleadores:

Alza en Jalisco

En Jalisco también está en aumento esta modalidad: Al cierre del 2024 había 624 mil trabajadores por cuenta propia, mientras que, al tercer trimestre del 2025, la cifra subió a 651 mil personas.