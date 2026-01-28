Miércoles, 28 de Enero 2026

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el miércoles 28 de enero de 2026

El clima en Monterrey para este miércoles 28 de enero determina que estará con nubes dispersas con 16 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 18 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 5 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 34%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Jueves 29 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Viernes 30 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 12

Sábado 31 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 13 y temperatura mínima de 9

Domingo 1 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 9 y temperatura mínima de 5

Lunes 2 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 11 y temperatura mínima de 6

Martes 3 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 9

Miércoles 4 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

