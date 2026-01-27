La Presidenta Claudia Sheinbaum reveló este martes los sueldos que tenían las y los jueces y magistrados que se encontraban en funciones previo a la Reforma y Elección Judicial. La Mandataria profundizó en lo que denominó el fin de la era de los "privilegios" en el Poder Judicial .

Sheinbaum aseveró que los medios, actualmente, se encuentran señalando las cantidades de dinero que se gasta en casa asunto de la Administración actual, " pero no decían nada, antes, de lo que ganaba cada ministro y cada ministra ".

Luego de esto, la Jefa del ejecutivo compartió los comparativos entre los sueldos mensuales anteriores a las modificaciones en materia judicial y los actuales. Según los datos compartidos, en 2024 las y los ministros percibían un sueldo mensual bruto de 297 mil 403 pesos, lo que sumaba 3 millones 568 mil 845 pesos anuales de salario. Luego de la Reforma al Poder Judicial, el pago mensual se calculó en 186 mil 485 pesos, con un percibimiento total de 2 millones 237 mil 828 pesos anuales .

Tabla comparativa entre los percibimientos de magistrados y magistradas previos y posteriores a la Reforma al Poder Judicial. YT / Claudia Sheinbaum Pardo

Sheinbaum presentó una comparativa de los beneficios que, según su Administración, ostentaban los ministros de la Corte antes de la reforma y que han sido cancelados:

Seguros para gastos médicos mayores : los ministros contaban con pólizas privadas financiadas por el erario que costaban aproximadamente 36 mil pesos mensuales por persona

: los ministros contaban con pólizas privadas financiadas por el erario que costaban aproximadamente 36 mil pesos mensuales por persona Apoyo alimenticio : se expusieron facturas y montos destinados a comidas en restaurantes de lujo y servicios de comedor privado dentro de la Corte, que ascendían a cifras millonarias anualmente

: se expusieron facturas y montos destinados a comidas en restaurantes de lujo y servicios de comedor privado dentro de la Corte, que ascendían a cifras millonarias anualmente Vehículos de lujo : la renovación constante de camionetas blindadas y autos de alta gama para uso personal y de sus familias

: la renovación constante de camionetas blindadas y autos de alta gama para uso personal y de sus familias Haber de Retiro: la Presidenta criticó las pensiones vitalicias que permitían a los ministros salientes seguir cobrando casi la totalidad de su sueldo de por vida

Austeridad Republicana también en el Poder Judicial: Sheinbaum

La Presidenta subrayó que la actual integración de la Corte debe regirse por la Ley de Austeridad Republicana, la cual estipula que ningún servidor público puede ganar más que el titular del Ejecutivo Federal.

Afirmó que los nuevos ministros y la estructura administrativa están ajustando sus salarios a este tope constitucional.

Aseguró que el ahorro generado por la eliminación de estos fideicomisos y gastos suntuarios se redirigirá a programas sociales y al fortalecimiento de la justicia cotidiana.

Sheinbaum utilizó una retórica fuerte al decir que anteriormente la SCJN funcionaba más como un "club de intereses" que como un tribunal al servicio del pueblo.

Argumentó que los privilegios económicos alejaban a los jueces de la realidad social del país. Para probar este punto, la Mandataria mostró una tabla que recapitulaba 59 apoyos para trámites NO oficiales que han sido cancelados para las y los ministros.

Los 59 apoyos para trámites NO oficiales que han sido cancelados para las y los ministros de la SCJN actual. YT / Claudia Sheinbaum Pardo

Por último, defendió que la Reforma al Poder Judicial no solo es un cambio de nombres, sino un cambio de "ética pública" donde el juzgador ya no se siente superior al ciudadano común por sus beneficios económicos .

