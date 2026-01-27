En un enfrentamiento entre elementos de la Policía Municipal de Culiacán, Sinaloa, y un grupo armado, en el fraccionamiento Terranova, un elemento de seguridad resultó herido, cuatro civiles detenidos y un hombre y dos menores lesionados al ser chocados por alcance en la persecución.

Alejandro Bravo, secretario de Seguridad Pública y Tránsito de la capital del estado, se unió a la persecución del grupo atacante, por lo que la unidad en la que viajaba recibió varios disparos en el parabrisas y resulto dañada.

Los fuertes impactos de balas que se escucharon provocaron la suspensión de clases en una escuela primaria y preescolar, por lo que los padres de familia acudieron por sus hijos, ante el temor de que los hechos de violencia continuaran.

Sobre la calle Ramón López Velarde, del fraccionamiento Terranova, elementos de la policía municipal fueron atacados a balazos por un grupo armado, por lo que estos respondieron la agresión y solicitaron respaldo.

El titular de Seguridad que circulaba cerca del aeropuerto con sus escoltas se sumó a la persecución de los delincuentes que lograron herir a un policía, por lo que estos lograron ser detenidos y se les aseguraron armas de fuego.

Se dio a conocer que en estos hechos, cuatro civiles fueron detenidos y un hombre que viajaba en su camioneta con dos menores de edad fueron impactados por alcance, por lo que tuvieron que ser atendidos por paramédicos y trasladados a un hospital por lesiones por golpes.

Compartimos información enviada por la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán



Culiacán, Sinaloa a 27 enero de 2026



Comunicado oficial



En relación con los hechos registrados la mañana de hoy en el sector Aeropuerto, la Secretaría de Seguridad Pública y…— Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) January 27, 2026

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

No te pierdas: Narcominas y drones aterrorizan a Tierra Caliente en Michoacán

OF