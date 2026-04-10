VIDEOS: Así fue el incendio en la refinería Dos Bocas

La tarde del jueves, un nuevo incendio afectó la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco. Esta vez, el fuego afectó una bodega de coque (subproducto de la refinación que se usa como combustible sólido en industrias como la siderúrgica) y, a diferencia del incidente del 18 de marzo, no dejó víctimas mortales ni heridos.

En aquella ocasión, un vehículo explotó en un predio de almacenamiento de hidrocarburos en las inmediaciones de la refinería, lo que dejó un saldo de cinco fallecidos, quienes trabajaban para una empresa de seguridad que prestaba servicios a Pemex.

"Debido a las fuertes lluvias que ocasionaron el desborde de aguas aceitosas hacia afuera de la refinería Olmeca, hubo un estancamiento y la posterior ignición del líquido en el exterior de la barda perimetral de la instalación", explicó la estatal en un comunicado.

Un mes antes se registró otro incidente en el estado sureño de Oaxaca, donde fallecieron tres personas y otras cuatro resultaron heridas al explotar un ducto de Pemex.

La emergencia motivó la intervención de 150 elementos de seguridad de Pemex, quienes sofocaron el fuego con el apoyo de personal de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Más tarde, tanto Pemex como la presidenta Claudia Sheinbaum informaron que el siniestro fue controlado con saldo blanco.

"El director de Pemex y el gerente de la Refinería Olmeca me informan que el incendio se encuentra localizado exclusivamente en un área de almacenamiento de coque y está controlado", indicó Sheinbaum en su mensaje.

"Hasta el momento no se reportan personas lesionadas. En las labores participan 150 elementos de Pemex, con el apoyo de personal de Marina, Defensa y del gobierno estatal. Pemex continuará informando a través de sus canales oficiales", añadió la mandataria.

��Más imágenes del fuerte incendio en la refinería Olmeca de Dos Bocas, Tabasco.



Pemex informó que se registra en la bodega de Coque.



La columna de humo es visible desde varios puntos de la zona. pic.twitter.com/xRM8qQSO8c — Azucena Uresti (@azucenau) April 9, 2026

Por su parte, Petróleos Mexicanos informó también en redes sociales que el incendio estaba controlado y que los 150 trabajadores especializados atendían la emergencia.

En redes sociales circularon videos del incidente, en los que se observa una intensa columna de fuego y humo, además de escucharse las alarmas activadas en el complejo petrolero.

