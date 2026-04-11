Hoy No Circula: Así aplica este sábado 11 de abril en CDMX y Edomex

La contaminación ambiental en la Ciudad de México y el Edomex aumentó respecto a ayer, pero se mantiene dentro de los niveles aceptables, por lo que el programa Hoy No Circula se aplicará de manera normal este 11 de abril, en su modalidad de segundo sábado de mes.

¿Qué vehículos no circulan hoy?

Holograma 1, terminación de placas par (0, 2, 4, 6, 8)

Holograma 2

Placas foráneas

Están exentos de la restricción los autos con holograma 1 y terminación impar (1, 3, 5, 7,9), vehículos de emergencia, el transporte público, los autos eléctricos o híbridos con holograma 0 o doble 0, las motocicletas y los automóviles con placas para personas con discapacidad.

Calidad del aire hoy en la Ciudad de México

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó en su reporte de las 6:00 horas que la calidad del aire en la capital del país era "aceptable", con un nivel de riesgo moderado, por la presencia de contaminantes PM₂.₅.

Las estaciones Iztapalapa, Santiago Acahualtepec, Xochimilco, Pedregal y Gustavo A. Madero se marcaban en color amarillo (calidad aceptable del aire), el resto, en verde (calidad del aire buena).

La Dirección de Monitoreo Atmosférico actualiza cada hora la calidad del aire en el Valle de México, con el fin de alertar a la población y permitir la toma de decisiones oportunas si la contaminación representa un riesgo.

En la Zona Metropolitana del Valle de Toluca, Ixtlahuaca, Almoloya de Juárez, Xonacatlán y Calimaya reportaban una contaminación moderada. Los parámetros eran buenos en Toluca Centro, Oxtotitlán, Metepec, Ceboruco, Xalatlaco y Tenancingo.

¿En qué municipios se aplica el programa Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula opera de las 5:00 a las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

El programa también se aplica en las zonas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco.

¿De cuánto es la multa por incumplir el programa Hoy No Circula?

Incumplir la restricción puede sancionarse con multas de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a entre 2 mil 346 y 3 mil 519 pesos.

