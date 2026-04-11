Como parte de la cooperación bilateral, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), a bordo de la fragata ARM Benito Juárez (POLA 101), realizaron un intercambio de expertos con el equipo de visita, abordaje, registro y aseguramiento (VBSS) del destructor de misiles guiados USS Gridley (DDG 101), en el Océano Pacífico.

La embajada de Estados Unidos en México difundió información del Comando Norte, que destacó la realización de estos ejercicios conjuntos entre fuerzas navales de ambos países.

De acuerdo con lo informado, la actividad formó parte del ejercicio Southern Seas 2026, durante el cual el USS Gridley efectuó un cruce operativo con la embarcación mexicana, en el marco de un encuentro marítimo bilateral.

El Comando Norte señaló que estas maniobras tienen como objetivo fortalecer capacidades operativas, mejorar la interoperabilidad entre las fuerzas participantes y reforzar las alianzas marítimas en la región.

Asimismo, subrayó que este tipo de ejercicios reflejan una relación de cooperación de larga data entre México y Estados Unidos, sustentada en la confianza, el beneficio mutuo y el respeto a la soberanía de ambas naciones.

Finalmente, se destacó que la colaboración permite avanzar en la preparación operativa y en la coordinación conjunta para hacer frente a desafíos marítimos compartidos, mediante el intercambio de conocimientos y experiencias entre el personal naval participante.

Estas prácticas fortalecen la cooperación

Los ejercicios navales conjuntos ofrecen beneficios clave para la seguridad y la cooperación internacional. En primer lugar, permiten mejorar la interoperabilidad entre fuerzas, es decir, la capacidad de operar de manera coordinada mediante el conocimiento de tácticas, equipos y procedimientos comunes.

También fortalecen la confianza y la cooperación entre países, al fomentar relaciones directas entre el personal militar y generar entendimiento mutuo, lo que facilita la coordinación en escenarios reales.

Además, sirven para probar y evaluar capacidades operativas en situaciones simuladas, lo que permite detectar fallas, mejorar estrategias y elevar el nivel de preparación ante posibles amenazas.

Otro beneficio es el intercambio de conocimientos y mejores prácticas, ya que las fuerzas participantes comparten y técnicas que incrementan su eficacia conjunta.

Finalmente, estos ejercicios tienen un efecto disuasivo, al demostrar capacidad y coordinación entre aliados, lo que contribuye a la estabilidad y seguridad en las regiones marítimas.

CT