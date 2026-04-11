La Ciudad de México experimentará un clima sumamente variable este sábado 11 de abril, por lo que salir prevenido será una medida fundamental para todos los capitalinos. Las autoridades meteorológicas han lanzado advertencias claras sobre los cambios drásticos que se vivirán a lo largo de esta jornada de fin de semana.

Este sábado las condiciones meteorológicas no darán tregua. El pronóstico indica que pasaremos de un ambiente cálido y soleado a un escenario de tormentas en cuestión de unas pocas horas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido su pronóstico detallado para la metrópoli, advirtiendo a la población sobre la inminente llegada de precipitaciones y vientos fuertes. Esta información resulta vital para quienes dependen del transporte público o tienen eventos programados al aire libre durante este día de descanso.

¿A qué hora comienzan las lluvias en la capital? Conoce el horario detallado

Durante las primeras horas de la mañana, el ambiente se mantendrá notablemente fresco, especialmente en las zonas altas y montañosas de la capital. Sin embargo, el calor ganará terreno rápidamente hacia el mediodía, creando el escenario perfecto para la evaporación y la posterior formación de nubes de tormenta.

Los datos oficiales señalan que la probabilidad de lluvia alcanzará un contundente 68 por ciento durante el día, acompañada de una densa nubosidad del 60 por ciento. Esto marca el inicio de los chubascos, los cuales comenzarán a manifestarse de forma aislada a partir de las primeras horas de la tarde.

Las precipitaciones más intensas y constantes están programadas para presentarse a media tarde y extenderse de manera ininterrumpida hacia la noche. Por este motivo, los expertos recomiendan ajustar los horarios de salida, evitar zonas propensas a encharcamientos y mantener siempre a la mano un paraguas resistente o un buen impermeable.

Peligros nocturnos: Viento, posible caída de granizo y tormentas eléctricas

Al caer la noche, el panorama no mejorará, ya que la probabilidad de lluvia se mantendrá en un nivel alto, rondando el 57 por ciento. Esta situación garantiza un cierre de día pasado por agua en diversas alcaldías, complicando el regreso a casa para quienes decidan salir a cenar o divertirse.

Es importante destacar que estas lluvias vespertinas y nocturnas no llegarán solas; los modelos meteorológicos indican que podrían estar acompañadas de fuertes descargas eléctricas. Además, existe una alerta latente por la posible caída de granizo en las zonas de mayor impacto, lo que podría generar daños menores en vehículos y viviendas.

Sumado a las precipitaciones, se esperan rachas de viento considerables que podrían alcanzar hasta los 50 kilómetros por hora en las zonas de tormenta. Estas ráfagas tienen el potencial de derribar ramas, afectar el cableado eléctrico y complicar severamente la movilidad y el tránsito vehicular en las principales arterias viales.

Calor extremo y altos niveles de radiación antes de la tormenta

A pesar de las fuertes lluvias pronosticadas para la tarde, el termómetro no dará tregua durante las horas de mayor exposición solar. Se espera que la capital alcance una temperatura máxima de 25 grados Celsius, contrastando fuertemente con una mínima que oscilará entre los 11 y 13 grados durante la madrugada.

Un dato crucial que no debe pasar desapercibido es que el índice de radiación ultravioleta alcanzará el nivel 12, una cifra considerada extremadamente alta y peligrosa. Por ello, la protección solar es estrictamente obligatoria si planeas realizar actividades al aire libre antes de que las nubes cubran por completo el cielo.

Para evitar contratiempos, te dejamos algunos consejos

Aplica protector solar cada dos horas antes de salir

Lleva un impermeable grueso o paraguas resistente

Evita refugiarte bajo árboles durante las tormentas eléctricas

Anticipa tus traslados en transporte público

Te recomendamos mantenerte siempre informado a través de los canales oficiales de Protección Civil, y no olvides que tu paraguas será tu mejor aliado, así que no dejes que el clima arruine tu fin de semana.

CT