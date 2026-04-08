México analiza la explotación de gas natural con "fracking"

El Gobierno de México afirmó este miércoles 8 de abril que analizará el uso de tecnologías de extracción de gas no convencional a través de la fracturación hidráulica, conocido como "fracking", para reducir la dependencia del gas importado, particularmente desde Estados Unidos, y avanzar hacia la soberanía energética en la próxima década.

Durante la conferencia de prensa "La Mañanera del pueblo", Víctor Rodríguez Padilla, director de Petróleos Mexicanos (Pemex), destacó el potencial del país en recursos gasíferos y la urgencia de aprovecharlos.

"Tenemos abundantes recursos de gas natural y no los hemos aprovechado y estamos en un momento crítico (…) estamos en la posibilidad de aprovecharlos dado el importante consumo que tenemos en el país", afirmó.

El directivo explicó que México posee yacimientos convencionales —asociados al petróleo o en forma de gas seco— y no convencionales, contenidos en rocas duras como lutitas.

"En los no convencionales (…) el gas está metido entre los interespacios de la roca muy dura", dijo.

Según Pemex, el país tiene un potencial de 83 billones de pies cúbicos en gas convencional, y 141 billones en recursos no convencionales.

Subrayan dependencia de gas del exterior

Por su parte, la secretaria de Energía, Luz Elena González, subrayó la dependencia actual del exterior.

"Hoy consumimos diariamente 9 mil millones de pies cúbicos de gas natural", explicó y remarcó que de ellos, 2 mil 300 millones los produce Pemex y 6 mil 800 millones son importados.

Es decir, indicó González, "el 75% del gas natural que consumimos es gas de importación", principalmente de Texas y extraído mediante fracturación hidráulica.

La funcionaria advirtió que esta dependencia implica riesgos de precio, suministro y vulnerabilidad ante fenómenos climáticos o conflictos internacionales.

Para avanzar hacia la autosuficiencia, Rodríguez Padilla expuso que Pemex prevé elevar su producción de 2 mil 300 millones de pies cúbicos diarios a más de 8 mil 600 millones en 10 años, combinando explotación convencional y posible desarrollo no convencional.

Esto acercaría al país al consumo actual, estimado en 9 mil millones diarios.

México reconoce impacto ambiental del "fracking"

Por su lado, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum reconoció los impactos ambientales que representa la extracción de gas mediante fracturamiento hidráulico, conocido como "fracking", pero anunció que México evaluará nuevas tecnologías con menor daño ambiental.

"Si vamos a hacer explotación de gas no convencional, tiene que ser de una manera sustentable. Que los impactos ambientales se disminuyan al máximo", afirmó.

La Mandataria informó que se creará un comité científico con especialistas nacionales e internacionales para analizar si existen métodos "que no tienen los impactos ambientales" que tenían los anteriores.

Sheinbaum insistió en que la decisión será técnica y orientada a la soberanía energética. "¿Qué ponemos en el centro? La soberanía (…) el futuro ambiental y la viabilidad del desarrollo del país" , aseguró la Presidenta de México.

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