México bajo el agua: LISTA de Estados que sufrirán las lluvias más intensas por el impacto de dos ondas tropicales

El inicio de la temporada de verano en este mes de junio de 2026 se presenta con una configuración meteorológica sumamente compleja para México. El monitoreo satelital revela que el país se encuentra geográficamente atrapado entre la influencia directa de dos ondas tropicales, un fenómeno meteorológico masivo que inyectará enormes cantidades de humedad desde ambos litorales.

De acuerdo con los informes técnicos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), estos sistemas de baja presión se desplazarán de forma paralela sobre las costas mexicanas. La interacción de estos canales de baja presión con la inestabilidad atmosférica superior provocará un temporal de lluvias de moderadas a intensas que se extenderá de forma paulatina a lo largo de la semana.

Para la población y las unidades de Protección Civil de diversos estados, este escenario meteorológico implica vigilar de manera permanente los niveles de ríos, arroyos y presas. Las lluvias acumuladas aumentarán drásticamente el riesgo de desbordamientos e inundaciones urbanas repentinas, afectando tanto a las comunidades rurales como a las grandes concentraciones metropolitanas del sur y centro del país.

El mapa del riesgo: Los estados que registrarán las lluvias más fuertes y torrenciales

¿Dónde y cuáles serán las regiones que resentirán los mayores acumulados de agua en las próximas horas? La peor parte del temporal se concentrará en las entidades del sur, sureste y la península de Yucatán, zonas que recibirán el impacto frontal del primero de estos sistemas meteorológicos en su avance hacia el oeste.

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Estados como Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz se encuentran bajo aviso de lluvias puntuales torrenciales, un rango de precipitación que puede superar los 150 milímetros de agua acumulada. Los modelos de pronóstico indican que la saturación de los suelos en las zonas montañosas de estas regiones eleva considerablemente la probabilidad de deslaves en carreteras y asentamientos vulnerables.

Asimismo, el centro del territorio nacional, incluyendo la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla y Morelos, registrará chubascos acompañados de descargas eléctricas y rachas de viento fuertes. Por su parte, en el occidente del país, el estado de Jalisco y sus regiones aledañas comenzarán a percibir un incremento en los nublados vespertinos, activando las alertas por tormentas locales severas con granizadas aisladas.

Tips rápidos de seguridad ante tormentas eléctricas e inundaciones

Limpia coladeras y desagües: Retira las hojas secas, plásticos y desechos acumulados en las entradas de drenaje de tu hogar para evitar taponamientos y encharcamientos.

Retira las hojas secas, plásticos y desechos acumulados en las entradas de drenaje de tu hogar para evitar taponamientos y encharcamientos. Evita cruzar corrientes de agua: Jamás intentes cruzar a pie o en automóvil calles inundadas; la fuerza de la corriente puede arrastrar vehículos pesados con facilidad.

Jamás intentes cruzar a pie o en automóvil calles inundadas; la fuerza de la corriente puede arrastrar vehículos pesados con facilidad. Desconecta aparatos electrónicos: Ante la presencia de descargas eléctricas intensas, desconecta computadoras y electrodomésticos para protegerlos de sobrecargas de voltaje.

Ante la presencia de descargas eléctricas intensas, desconecta computadoras y electrodomésticos para protegerlos de sobrecargas de voltaje. Prepara una mochila de emergencia : Guarda documentos importantes en bolsas plásticas herméticas y ten a la mano linternas, baterías y un botiquín básico.

: Guarda documentos importantes en bolsas plásticas herméticas y ten a la mano linternas, baterías y un botiquín básico. Mantén limpios los techos: Revisa que las bajadas de agua de las azoteas estén libres de obstrucciones para prevenir filtraciones y humedad estructural.

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¿Qué es una onda tropical y por qué provoca tantas lluvias en México?

Es un canal de baja presión de escala planetaria que se desplaza de este a oeste a través de los trópicos. Su paso produce nubosidad generalizada, tormentas eléctricas organizadas, vientos fuertes y lluvias torrenciales al interactuar con las aguas cálidas de los océanos.

¿Cuánto tiempo durará el impacto de estos dos sistemas meteorológicos en el país?

El desplazamiento de una onda tropical promedio tarda entre 48 y 72 horas en cruzar el territorio continental. Al ser dos sistemas consecutivos, los efectos de lluvias intermitentes y humedad alta se prolongarán durante gran parte de la semana laboral.

JM