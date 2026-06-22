Transportistas realizarán marcha nacional: fecha y carreteras afectadas

Ante la falta de respuesta a sus demandas, la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC) anunció movilizaciones a nivel nacional que afectarán las carreteras de México este 24 de junio de 2026.

El colectivo confirmó que será a partir de las 07:00 horas de este martes que los transportistas de los 32 Estados comenzarán a movilizarse a modo de protesta por la falta de atención de las autoridades federales a las peticiones que arrastran desde hace años.

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Entre las principales denuncias de los colectivos se encuentra la falta de solución a problemáticas que afirman repercuten a todos los individuos que trabajan del transporte de manera turística, de pasaje o de carga. Temas como seguridad en las carreteras, trámites, cobros y la regulación de la actividad transportista son algunos de los asuntos que el grupo ha puesto sobre la mesa y de los cuales no han tenido respuesta del Gobierno de México.

¿Qué carreteras serán afectadas por la protesta de transportistas?

A modo de advertencia a la ciudadanía y con el fin de que anticipen sus traslados y sufran de manera mínima las repercusiones de su protesta, se dieron a conocer las carreteras y caminos que tendrán alteraciones en su flujo . A continuación, las más destacadas:

Ciudad de México

México – Querétaro

México – Pachuca

Chalco – México

México – Pirámides

México – Cuernavaca

México – Puebla

Vía Morelos

Avenida José López Portillo

Estado de México

Autopista México–Querétaro (caseta de Tepotzotlán)

Circuito Exterior Mexiquense (caseta Cuautitlán–Tultitlán)

Arco Norte (caseta Tula)

Carretera Tula–Jorobas (entronque México–Querétaro)

López Portillo (Bandera de Tultitlán)

Autopista México–Pachuca (caseta San Cristóbal Ecatepec)

Autopista México–Tulancingo (entronque Otumba)

Carretera Amecameca–Chalco (adelante del CEDIS de Walmart Chalco)

Calzada Ignacio Zaragoza (Metro Acatitla, dirección CDMX)

Puebla

Carretera federal Cholula – Huejotzingo

Vía Atlixcáyotl

Supercarretera Cuacnopalan – Oaxaca

Autopista México – Puebla

Carretera a San Salvador El Seco

Carretera Audi – El Seco

Carretera Perote – Veracruz

Tlaxcala

Carretera Calpulalpan

Vía corta Puebla – Santa Ana Chiautempan

Carretera Apizaco – Veracruz

La movilización de transportistas también se extenderá a otras ciudades del país, aunque a menor escala. La asociación detalló que el objetivo es visibilizar su inconformidad, exhibir las acciones de las autoridades y exigir mejoras en sus condiciones laborales.

Además, es posible que se realice una movilización en marcha lenta con dirección al Zócalo de la Ciudad de México, por lo que la zona centro se verá afectada. No obstante, la organización condicionó esta acción a la respuesta que tengan las autoridades.

Hasta el momento, el Gobierno Federal no ha informado sobre alguna medida preventiva o que mitigue el impacto de las movilizaciones, ni ha confirmado que se instalen mesas de trabajo relacionadas con atender las exigencias del colectivo.

"Nos orillan a tomar estas acciones para llamar su atención, necesitamos acciones contundentes y un verdadero compromiso hacia nuestro sector", escribió la alianza.

¿Cuáles son las principales demandas de la AMOTAC?

Las demandas de la AMOTAC se centran principalmente en reforzar la seguridad en carreteras, ante los constantes casos de extorsión y falta de vigilancia. También exigen la regulación de cobros por servicios como grúas, la eliminación de permisos municipales que consideran excesivos, y la definición de tarifas oficiales para la operación del transporte.

Asimismo, piden agilizar trámites relacionados con licencias, placas y certificados, así como una actualización documental de las unidades. Otro punto clave es la atención a denuncias de abusos en retenes federales y militares, además de medidas contra lo que consideran una persecución hacia pequeños transportistas.

En caso de concretarse las movilizaciones en su totalidad, se prevén afectaciones importantes en la movilidad, particularmente en el centro del país, por lo que se recomienda mantenerse informado a través de canales oficiales.

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