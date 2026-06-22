La popularidad del pato Merlín, una de las figuras virales más virales durante la actual Copa Mundial de Futbol 2026, llegó este lunes 22 de junio a Palacio Nacional. Durante "La Mañanera del pueblo", la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió al ave y a su familia, a quienes ofreció apoyo para mejorar sus condiciones de vida.

La Mandataria dio la bienvenida a Karla Gómez, así como a sus hijos Carlos y Cristian, además del famoso pato Merlín, considerado por muchos usuarios de redes sociales como la "mascota no oficial" del Mundial por acompañar a sus dueños, comerciantes del Centro Histórico, con una camiseta de la Selección Mexicana.

¿Quién es el pato Merlín y por qué es tan famoso?

El pato Merlín se hizo viral en redes sociales por aparecer en distintos eventos relacionados con el Mundial 2026 y por acompañar a su familia mientras vende agua embotellada portando el jersey de la Selección Mexicana; en internet han circulado videos y fotos del ave que han llamado la atención de los curiosos.

Durante la conferencia de prensa en el Salón Tesorería, la Presidenta Sheinbaum dijo que brindará apoyo a la familia.

"Les vamos a ayudar en todo lo que necesiten, como cualquier mexicana y mexicano que necesite apoyo. Siempre vamos a estar", dijo la Mandataria Federal al agradecer a la señora Karla y sus hijos por aceptar la invitación para asistir a "La Mañanera".

La Presidenta agregó: "Es un asunto de humanismo, de que se conozca a la familia, cuáles son sus problemáticas y el vínculo que establecemos".

La historia detrás de la familia de Merlín

La señora Karla Gómez explicó que tanto en redes sociales como en medios de comunicación se han dado a conocer como una familia trabajadora.

"Somos una familia trabajadora, que se levanta todos los días para ir por ese sustento".

Con humor, describió el papel que juega Merlín dentro del negocio familiar. "Merlín es el patrón del negocito que tenemos, él es el que va atrás supervisando que estemos trabajando y lo hagamos correctamente", expresó.

También rechazó las versiones negativas que circulan sobre ellos. "Nosotros no somos esa parte que dicen que son 'muertes, que son cosas difíciles', no, somos la parte trabajadora, somos esa parte de la buena familia, la familia mexicana".

Los hijos de Karla la acompañaron a "La Mañanera del pueblo"

A la conferencia de prensa acudieron también sus hijos. Karla explicó que Carlos, de 22 años, vive con un trastorno de psicosis, mientras que Cristian, de 14 años, la acompaña y ayuda diariamente.

"Es un niño muy lindo que me ayuda todos los días", comentó sobre su hijo menor.

La dueña del pato también destacó los cuidados que requiere Merlín y señaló que iniciará el proceso de registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

El fenómeno viral que conquistó las redes durante el Mundial 2026

Pese a la popularidad alcanzada en las últimas semanas, Karla aseguró que su familia mantiene los pies en la tierra. "Los domingos (Melín) se come un taco de carnitas", compartió, cuando entre los reporteros le preguntaron sobre la dieta de su mascota.

Añadió que la fama no ha cambiado su forma de ser.

"Somos iguales y nosotros complacidos de que la gente se acerca a nosotros", mencionó.

Al hablar sobre el fenómeno que se ha convertido en redes sociales y el cariño recibido por miles de personas durante el Mundial 2026, Karla Gómez aseguró que "Merlín se ganó el corazón del mundo".

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