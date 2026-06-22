El pato "Merlín", que se volvió viral por su presencia en los eventos del Mundial y vender agua embotellada con su jersey de la Selección Mexicana, asistió a “La Mañanera” de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este lunes en Palacio Nacional. En el Salón Tesorería, Sheinbaum anunció que ayudará a la familia dueña del ave "en todo lo que necesite" para que tenga "una mejor calidad de vida".

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"Les vamos a ayudar en todo lo que necesiten, como cualquier mexicana y mexicano que necesite apoyo. "Siempre vamos a estar", dijo al agradecer a la señora Karla y sus hijos, dueños de Merlín, por aceptar la invitación para asistir a la conferencia. "Es un asunto de humanismo, de que se conozca a la familia, cuáles son sus problemáticas y el vínculo que establecemos", agregó.

Pato Merlín será registrado ante el IMPI

"No van a venir a lucrar otras empresas con algo que es parte de mi familia y que es meramente amor", declaró Karla Ivette Gómez, dueña del Pato Merlín, al dar a conocer que este lunes acudirá al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para realizar el registro de la imagen del ave. "Yo lo voy a registrar ante el IMPI", dijo, al reconocer que muchas empresas la han buscado; sin embargo, el trámite lo hará de manera personal.

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"Yo no quiero ayudar a ninguna empresa; las empresas tendrán que venir a mí porque ya tendré un registro. Pero la única empresa que sí quiero ayudar es Corporativo Pascual; es una empresa mexicana que sí quiero ayudar", sostuvo.

La señora Karla compartió que se han vuelto virales en las redes y en los medios porque son "una familia trabajadora, que se levanta todos los días para ir por ese sustento". "Merlín es el patrón del negocito que tenemos; él es el que va atrás supervisando que estemos trabajando y lo hagamos correctamente", expresó.

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AS