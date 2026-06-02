Martes, 02 de Junio 2026

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En ningún momento se giró instrucción para agredir a la CNTE: SSC

Policías y manifestantes arrojaron objetos en los alrededores de la plancha del Zócalo capitalino durante las protestas del lunes, lo que dejó heridos

Por: SUN .

El secretario de Seguridad de CDMX, Pablo Vázquez Camacho, confirmó la presencia de personas con el rostro cubierto que iniciaron con los disturbios. EFE/J. de la Cruz

El secretario de Seguridad de CDMX, Pablo Vázquez Camacho, confirmó la presencia de personas con el rostro cubierto que iniciaron con los disturbios. EFE/J. de la Cruz

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, aseguró que los elementos desplegados el día de ayer (lunes 1 de junio) para contener una manifestación convocada por miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), fueron instruidos para realizar acciones de contención y asegurar la libertad de expresión.

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"En ningún momento se giró alguna instrucción en el sentido de agredir a quienes se expresaban", mencionó el secretario al referirse a los hechos de violencia que se suscitaron en el primer cuadro de la ciudad, cuando policías y manifestantes arrojaron objetos en los alrededores de la plancha del Zócalo capitalino.

Vázquez Camacho señaló que un grupo de personas embozadas, ajeno a quienes integraban la protesta pacífica que se dirigía de Paseo de la Reforma al Zócalo, fue el que inició los disturbios. Primero en la entrada de la Torre Bienestar, después contra una grúa de la subsecretaría de tránsito y finalmente contra las vallas que protegen la plancha, donde agredieron a los policías con palos, tubos y mazos, además de cohetones y piedras. De estos hechos, informó, cuatro oficiales resultaron lesionados.

     

Agregó que personal de asuntos internos ya indaga respecto a si existieron conductas que vulneraran a los manifestantes; asimismo, informó que la institución ya colabora con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) en las investigaciones por las lesiones de dos personas que participaron en la movilización.

El jefe da la policía capitalina destacó la participación de 800 elementos sólo con equipo de protección corporal y algunos con extintores.

Finalmente, Pablo Vázquez reiteró el compromiso de "acompañar estas expresiones y garantizar el ejercicio pleno a la libre asociación, libre expresión y manifestación".

JM

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