Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 4 de junio de 2026

El clima en Ciudad de México para este jueves 4 de junio prevé que estará con lluvia ligera con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Viernes 5 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14Sábado 6 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15Domingo 7 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15Lunes 8 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14Martes 9 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 13Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14Jueves 11 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan