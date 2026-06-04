Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 4 de junio de 2026

El clima en Ciudad de México para este jueves 4 de junio prevé que estará con lluvia ligera con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Viernes 5 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

Sábado 6 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15

Domingo 7 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15

Lunes 8 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Martes 9 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 13

Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

Jueves 11 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa

Clima en Guadalajara

Clima en Tonalá

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Chapala

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Cancún

Clima en Monterrey

Clima en Mazamitla

Clima en El Salto

Clima en Tlaquepaque

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Zapopan

