Jueves, 04 de Junio 2026

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Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 4 de junio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Ciudad de México

Por: Redacción web .

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 4 de junio de 2026

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 4 de junio de 2026

El clima en Ciudad de México para este jueves 4 de junio prevé que estará con lluvia ligera con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Viernes 5 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

Sábado 6 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15

Domingo 7 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15

Lunes 8 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Martes 9 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 13

Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

Jueves 11 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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