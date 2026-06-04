Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 4 de junio de 2026

El clima en Monterrey para este jueves 4 de junio anticipa que estará con lluvia moderada con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 56%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Viernes 5 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23

Sábado 6 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23

Domingo 7 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Lunes 8 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23

Martes 9 de junio de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23

Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23

Jueves 11 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en El Salto

Clima en Zapopan

Clima en Mazamitla

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tapalpa

Clima en Cancún

Clima en Tonalá

Clima en Chapala

Clima en Ciudad de México

Clima en Guadalajara

