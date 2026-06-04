Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 4 de junio de 2026

El clima en Monterrey para este jueves 4 de junio anticipa que estará con lluvia moderada con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 56%.Viernes 5 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23Sábado 6 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23Domingo 7 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24Lunes 8 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23Martes 9 de junio de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23Jueves 11 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en Tonalá Clima en Chapala Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara