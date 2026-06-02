A nueve días del Mundial de Futbol 2026 y como parte de las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México, figuras de futbolistas fueron derribadas y "encueradas" sobre la avenida Paseo de la Reforma.

Desde la Torre del Caballito hasta la Estela de Luz, la CNTE mantiene bloqueos sobre Reforma , donde consigan sus demandas como la abrogación de la Ley del ISSSTE y una reunión con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo , además que mantienen su boicot al Mundial 2026.

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Las figuras de los futbolistas de más de dos metros de altura también fueron marcadas con mensajes como "La CNTE vive" y "Si no hay solución, no rodará el balón".

Una fue tirada frente al Ángel de la Independencia y otra sobre el camellón de Reforma a la altura de la calle de Amberes de Zona Rosa. "Favor de no subirse. No maltratar la pieza", indicaba un letrero colocado en las figuras.

La CNTE tumbó las piezas, las desnudó y pintó letreros en ellas. SUN/O. Alvarado





Mientras las figuras lucen derribadas, los y las docentes aguardan sobre el camellón bajo la sombra, algunos sentados y otros acostados.

¿De dónde provienen las estatuas de futbolistas que la CNTE tumbó?

Estas esculturas forman parte de "Los gigantes del futbol", una exhibición urbana que celebra "la grandeza" de este deporte en la Ciudad de México durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El bloqueo de la CNTE en Reforma va desde la Torre del Caballito hasta la Estela de Luz. SUN/O. Alvarado

De acuerdo con la descripción, son piezas monumentales creadas por artesanos mexicanos de Iztapalapa, del taller Zion Art Studio, "un proyecto que transforma el espacio público en una experiencia viva donde el futbol, el arte y la cultura se encuentran".

"Cada gigante es un homenaje a las leyendas del juego y una invitación a recorrer, descubrir y vivir la Ciudad como nunca antes", se añade.

JM