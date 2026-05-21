Durante la sesión de la Comisión Permanente en el Senado de la República, la senadora panista Lilly Téllez grabó un video buscando al senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, después de que se ausentó por tercera vez consecutiva a trabajar en medio de las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntas relaciones con la delincuencia organizada.

A través de un video difundido en redes sociales, la senadora del PAN cuestionó: "¿Dónde está Inzunza? ¿Dónde se sentaba Inzunza? ¿Aquí o aquí se sentaba Inzunza? Ahí están los mafiosos y aquí les falta, ¿y dónde está Inzunza?"

La bancada de los mafiosos lo sabe, lo sabe ���� pic.twitter.com/j2EDtedXVj— Lilly Téllez (@LillyTellez) May 21, 2026

Ausencia de Inzunza tras acusaciones de EU despierta sospechas

Desde el pasado 29 de abril, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusó a él y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por narcotráfico y posesión de armas de fuego, Inzunza Cázares no se ha presentado a trabajar en la Cámara Alta.

El legislador morenista se ausentó a la instalación de la Comisión Permanente y también a tres sesiones ordinarias de ese órgano y a una solemne, sin informar hasta ahora los motivos a la Mesa Directiva.

¿De qué acusó Estados Unidos a Enrique Inzunza?

El 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública una acusación formal contra el senador Enrique Inzunza, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros ocho funcionarios y exfuncionarios estatales.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

Las autoridades estadounidenses los señalan de presuntamente colaborar con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa para facilitar la distribución de grandes cantidades de narcóticos hacia territorio estadounidense, a cambio de favores políticos y permanencia en el poder.

Tras darse a conocer los cargos, el legislador morenista calificó las acusaciones de "falsas y dolosas", argumentando que se trata de una embestida política, y se ha mantenido en su estado natal sin presentarse a sus labores legislativas.

JM