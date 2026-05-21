La Secretaría de Gobernación (Segob) y el Registro Nacional de Población (Renapo) acaban de transformar la Clave Única de Registro de Población (CURP) en una herramienta activa de búsqueda. Desde este 20 de mayo de 2026, los documentos oficiales de personas no localizadas incluyen de forma automática la leyenda "Persona con reporte de desaparición".

Esta contundente medida bloquea de inmediato cualquier trámite financiero, comercial o legal, y notifica en tiempo real a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) si alguien intenta utilizar la identidad de la víctima en alguna de las más de 500 empresas e instituciones conectadas al sistema.

Sin embargo, surge una duda crucial entre las miles de familias buscadoras en el país: ¿qué ocurre exactamente cuando el ser querido regresa a casa sano y salvo? Eliminar esta alerta de seguridad resulta fundamental para que la persona localizada recupere su vida civil, acceda a sus cuentas bancarias, solicite créditos y realice trámites sin enfrentar bloqueos institucionales.

Las autoridades federales diseñaron un mecanismo de reversión eficiente, pero exige seguir un protocolo estricto para garantizar la seguridad integral de la víctima y evitar que terceros manipulen el sistema.

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El paso a paso para desactivar la leyenda en la CURP

Para quitar la alerta del documento oficial, los familiares o la propia persona localizada deben notificar inmediatamente a la autoridad específica que emitió el reporte original.

Si levantaste la ficha de búsqueda ante la Comisión Nacional de Búsqueda, una Comisión Local o la Fiscalía General del Estado, debes acudir físicamente a sus oficinas o contactarlos por sus canales oficiales para confirmar el hallazgo. Este paso resulta innegociable y obligatorio, ya que el sistema informático no elimina la leyenda por el simple paso del tiempo ni por peticiones externas.

Una vez que notificas la aparición de tu familiar, las autoridades competentes realizan una entrevista de confirmación y una valoración médica para descartar que la persona sufra algún delito continuado, como secuestro o trata de personas.

Tras validar la identidad plena y el estado de salud de la víctima, el Ministerio Público o el funcionario designado de la CNB actualiza el estatus oficial dentro del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), cerrando formalmente el caso.

A partir de ese preciso momento, la magia tecnológica ocurre en los servidores del gobierno federal. El RNPDNO envía una notificación automática y encriptada al Renapo para dar de baja la alerta de seguridad . Los familiares no necesitan acudir a un módulo del registro civil, hacer filas interminables ni pagar tarifas adicionales; el sistema limpia la CURP de forma interna. En cuestión de horas, el ciudadano puede ingresar al portal oficial, descargar e imprimir su documento sin la leyenda restrictiva, recuperando el control total de su identidad.

¿Por qué implementaron este candado digital?

Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, explicó durante la presentación de la estrategia que esta actualización responde a una exigencia histórica de las familias afectadas.

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Durante años, los delincuentes aprovecharon la ausencia física de las víctimas para usurpar su identidad, vaciar sus cuentas bancarias, vender sus propiedades o solicitar créditos millonarios a su nombre. Ahora, la alerta visible frena en seco a los estafadores y avisa a las autoridades sobre la ubicación exacta y la hora en la que alguien intentó usar el documento, generando pistas vitales para la investigación.

¿Cómo imprimir la CURP actualizada si mi familiar ya apareció?

Una vez que las autoridades cierran el reporte de desaparición en el RNPDNO, ingresa al portal oficial del gobierno, captura tus datos y descarga el documento en PDF. La leyenda desaparecerá automáticamente sin costo alguno.

¿Qué pasa si intento usar una CURP con reporte de desaparición?

El sistema bloqueará inmediatamente cualquier trámite bancario, comercial o gubernamental. Además, enviará una alerta en tiempo real a la Comisión Nacional de Búsqueda con los datos del lugar y la hora del intento de uso para rastrear a la persona.

¿Tiene algún costo quitar la alerta de desaparición en la CURP?

No, el trámite resulta completamente gratuito. La actualización ocurre de forma automática en el sistema del Renapo una vez que la Fiscalía o la Comisión de Búsqueda confirman la localización de la persona y cierran el caso oficial.

JM