Enrique Inzunza Cázarez, senador de Morena por Sinaloa, informó esta mañana que no acudirá a la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, porque busca evitar que la oposición haga "un espectáculo" en el recinto legislativo.

Inzunza Cázarez declaró su postura

En redes sociales publicó: "Mi rectitud y veracidad me imponen comunicar que no acudiré este día a la sesión de la Comisión Permanente. La razón: no le ofreceré ocasión a personeros de la derecha conservadora, de que, so pretexto, hagan de la sesión un espectáculo indigno del recinto parlamentario del Senado de la República, como acostumbran".

El legislador es uno de los 10 servidores públicos acusados por el Gobierno de Estados Unidos de narcotráfico y vínculos con el Cártel de Sinaloa , lista en la que también se encuentra el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya.

¿Cuál es la sanción para Enrique Inzunza si no acude a la sesión en el Congreso?

El senador por Morena, Enrique Inzunza, en caso de no asistir a la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, sólo tendrá sanciones mínimas, como lo es el descuento de la dieta de ese día y en caso de faltas reiteradas, una amonestación del Presidente de instancia legislativa.

De acuerdo al Reglamento de Comisión Permanente y la Constitución la es la reducción económica proporcional de la dieta (salario) del legislador por cada inasistencia injustificada.

Se considera inasistencia no registrarse al inicio o no estar presente en votaciones nominales.

Los legisladores tienen un plazo (generalmente 5 días hábiles) para presentar una justificación válida (salud, licencia, comisiones oficiales) ante la Mesa Directiva. No se pueden justificar más de 6 inasistencias en un periodo ordinario.

El Presidente de la Mesa Directiva puede amonestar públicamente a los legisladores que falten reiteradamente.

Las faltas son reportadas por la Secretaría a la Mesa Directiva y, si no son justificadas en el plazo establecido, se ordena el descuento correspondiente a través de la Oficialía Mayor.

EE