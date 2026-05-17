Enrique Inzunza Cazarez, uno de los diez políticos mexicanos señalado por Estados Unidos por presuntas actividades criminales, rechazó este domingo haber tenido contacto con autoridades extranjeras y afirmó que se encuentra actualmente en el estado de Sinaloa.

A través de un mensaje en sus redes sociales, el senador de Morena repelió los señalamientos en su contra, asegurando que las imputaciones carecen de sustento, “y así quedará demostrado en su momento”.

Asimismo, informó que no ha contactado a ningún abogado, puesto que “no hay razón para ello”.

“Es falso lo que se publica por medios de la derecha sobre contacto alguno con autoridades extranjeras. Tampoco tengo ni contrataré abogados. No hay razón para ello. Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad”, dice el mensaje.

El pasado 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó formalmente cargos contra diez políticos y exfuncionarios mexicanos por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

A través de un mensaje en sus redes sociales, el senador de Morena repelió los señalamientos en su contra. ESPECIAL

Entre los señalados, además de Enrique Inzunza Cazarez, se encuentra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, quien también se separó temporalmente del cargo.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, los implicados habrían facilitado el tráfico de drogas a cambio de recibir favores políticos por parte de la facción de "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa.

Desde que fue acusado por las autoridades estadounidenses, Enrique Inzunza se ha ausentado en tres ocasiones de la sesión de la Comisión Permanente del Senado.

“Uno es lo que ha sido toda su vida. Mi honestidad y verticalidad están respaldadas por la veracidad de una trayectoria de trabajo, estudio y servicio con integridad”, concluye la publicación.

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MB

