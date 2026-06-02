Las alertas de emergencia se encendieron este martes 02 de junio del 2026 en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) luego de que autoridades aeroportuarias confirmaran el desprendimiento y caída de la techumbre de un puente peatonal que conecta con las instalaciones de la terminal.

El hecho que causó pánico entre los peatones y conductores que transitaban por la zona ocurrió cuando material de la estructura colapsó de manera repentina, precipitándose sobre la vialidad inferior justo en el momento en que varios vehículos avanzaban por el circuito.

El saldo de este preocupante incidente incluye a una automovilista lesionada. La estructura metálica aplastó parcialmente el cofre y el parabrisas de su vehículo, impidiéndole salir por sus propios medios hasta la llegada del personal médico.

En la #Terminal1 del #AICM, el viento derribó una estructura débil.



��: Especial pic.twitter.com/nHz2OUciKT — La Silla Rota (@lasillarota) June 3, 2026

Elementos de la Marina Armada de México, encargados de la seguridad de la terminal, junto con equipos de Protección Civil de la demarcación, acordonaron la zona de inmediato para iniciar los trabajos de remoción de escombros y evaluar los daños estructurales del puente conector.

En videos que circulan en redes sociales y que muestran la zona afectada es posible ver cómo la techumbre se desprendió del puente peatonal debido a los fuertes vientos.

#AICMinforma:



Hace unos momentos, sobre la avenida Capitan Carlos León, en una de las salidas vehiculares de la Terminal 1, una techumbre instalada en uno de los puentes peatonales, se desprendió del mismo.



Se presentaron daños a una automovilista, quien resultó afectada,… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) June 3, 2026

“Se presentaron daños a una automovilista, quien resultó afectada, derivado de citado evento. Cabe mencionar que el servicio médico del aeropuerto intervino inmediatamente para atender la emergencia. Se realizará la investigación correspondiente, a fin de deslindar las responsabilidades que correspondan y la cobertura de seguro atenderá los daños que se hayan ocasionado”, informó el AICM a través de X.

JM