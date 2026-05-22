El derrumbe de una estructura de construcción movilizó a servicios de emergencia la tarde de este viernes 22 de mayo del 2026 en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, esto luego de que una barda colapsara y cayera sobre un camión de transporte público y varios vehículos particulares; de manera preliminar, autoridades reportaron seis personas heridas por el accidente.

El incidente ocurrió en el cruce de Allende y Juan Álvarez en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. De acuerdo con los primeros reportes, la estructura que formaba parte de una obra en construcción se vino abajo y terminó impactando unidades que circulaban o se encontraban estacionadas en la zona.

Testigos alertaron sobre personas heridas tras la caída de escombros, por lo que cuerpos de emergencia y personal de rescate se trasladaron al sitio para atender a los lesionados y evaluar posibles riesgos adicionales en la estructura afectada.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

La circulación en la zona resultó afectada mientras continúan las labores de atención y retiro de escombros . Hasta el momento, autoridades trabajan para determinar las causas del colapso y descartar más personas atrapadas o daños mayores.

Colapso de grúa en la colonia Roma Sur: un antecedente de seguridad alarmante

Apenas unos días antes del incidente en el Centro Histórico, la Ciudad de México presenció otro aparatoso accidente en una obra. El 15 de mayo de 2026, una grúa telescópica de aproximadamente 40 metros de altura se desplomó en una construcción ubicada en el cruce de Viaducto Miguel Alemán y Avenida Cuauhtémoc, en la colonia Roma Sur.

El colapso de la maquinaria pesada obligó a la evacuación de cerca de 100 trabajadores y generó una intensa movilización de los cuerpos de emergencia, incluyendo al Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y Protección Civil. Las autoridades capitalinas confirmaron que el saldo de este siniestro fue de cinco personas lesionadas, quienes fueron trasladadas a hospitales cercanos para su atención médica.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

Este tipo de incidentes recurrentes ha encendido las alarmas sobre los protocolos de supervisión y las medidas de protección civil que se implementan en los desarrollos inmobiliarios y obras públicas de la capital del país, exigiendo una revisión más rigurosa por parte de las autoridades.

JM