A partir del 3 de junio se aplicarán vacunas en las terminales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en centrales camioneras y festivales futboleros, para evitar la propagación de enfermedades ante la llegada de miles de turistas con motivo del Mundial, indicó la secretaria de Salud Pública capitalina, Nadine Gasman.

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En un contexto de aumento de casos de ébola y sarampión a nivel internacional, la secretaria consideró que "hay poco riesgo" en la Ciudad de México. Sin embargo, señaló que, ante la llegada de personas de diferentes partes del mundo por la justa deportiva, se implementará una estrategia y protocolo emitidos por la Secretaría de Salud federal para la detección de casos en aeropuertos.

El protocolo integral de sanidad internacional en el AICM

El Gobierno de la Ciudad de México ha diseñado un protocolo integral de sanidad internacional para garantizar la seguridad de los miles de turistas que arribarán a la capital. El subcomité de vigilancia epidemiológica del aeropuerto cuenta con capacidad inmediata para la toma de muestras y el aislamiento de casos sospechosos, minimizando el riesgo de contagio local durante los festejos.

Destacó que en el AICM hay un Subcomité de Vigilancia Epidemiológica, enfocado en atender la vigilancia epidemiológica para todas las enfermedades, particularmente en este momento del sarampión y el ébola.

"Hay poco riesgo. Sin embargo, como vienen personas de diferentes partes del mundo, hay una estrategia que ha mandatado el secretario de Salud: una alerta importante, para hacer detección en los aeropuertos. "Tenemos la capacidad también de toma de muestras, aislamiento y hay un protocolo que ha dictado la Secretaría de Salud federal para la atención", dijo. En el AICM hay un Subcomité de Vigilancia Epidemiológica, que se enfoca en atender todas las enfermedades, dijo la titular de Salud.

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