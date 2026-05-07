El fenómeno global del K-pop conquistó el corazón de México este jueves 7 de mayo de 2026, cuando los integrantes de BTS visitaron Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum. Durante este encuentro histórico, los artistas surcoreanos recorrieron los pasillos del emblemático edificio, saludaron a miles de fans desde el balcón presidencial y protagonizaron un momento que ya rompe el internet.

Las redes sociales estallaron al ver cómo Jimin, uno de los vocalistas principales de la banda, mostró una genuina emoción al descubrir a los gatitos que viven en Palacio Nacional . Este evento marca un hito en la cultura pop y la diplomacia, demostrando el alcance masivo que tiene la agrupación en territorio mexicano.

¿Cómo fue el tour de BTS y Claudia Sheinbaum por Palacio Nacional?

Como se puede ver en un video de TikTok publicado por Claudia Sheinbaum, la Presidenta guio personalmente a la exitosa agrupación surcoreana por las áreas más representativas del imponente edificio gubernamental. Los cantantes caminaron por los patios históricos, conocieron la oficina presidencial y, en un acto que desató la locura, se asomaron al balcón principal para saludar al "ARMY" que abarrotó la plancha del Zócalo capitalino.

Este gesto desató la euforia de los miles de asistentes, quienes acamparon desde la muy temprano para presenciar este cruce cultural sin precedentes entre el gobierno de México y las superestrellas asiáticas. Las imágenes del encuentro circulan a gran velocidad, mostrando a los ídolos disfrutando cada detalle de la arquitectura y la historia que envuelve al corazón de la Ciudad de México.

Los gatitos de Palacio Nacional roban el corazón de Jimin

El instante más comentado del video viral ocurrió cuando la comitiva llegó a los jardines internos, justo donde descansan los gatitos que el Gobierno de México adoptó. Jimin detuvo su paso de inmediato, abrió los ojos con asombro y sonrió de oreja a oreja al interactuar con los animalitos.

Actualmente, 16 gatos viven en Palacio Nacional y cuentan con protección oficial del gobierno, un dato que fascinó al ídolo surcoreano, conocido mundialmente por su inmenso amor hacia las mascotas.

Las cámaras captaron la tierna reacción de Jimin mientras observaba a los felinos pasear libremente por los jardines , convirtiendo el clip en la tendencia número uno en todas las plataformas digitales y generando miles de comentarios positivos por parte de sus seguidores.

¿Cuándo es el concierto de BTS en México 2026?

BTS ofrece los esperados conciertos durante la primera semana de mayo en el Estadio GNP Seguros, logrando un lleno total en sus tres fechas: 07, 09 y 10 de mayo del 2026.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

JM