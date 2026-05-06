BTS sorprende a ARMYS en el Zócalo con palabras... ¡en español! El MENSAJE completo

En punto de las 17:07 horas de este miércoles, el grupo coreano BTS salió a uno de los balcones de Palacio Nacional para saludar a sus fans mexicanos y mexicanas, acompañados de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y si bien la presencia de los idols causó furor, lo que acabó por desquiciar a los ARMYS fue el hecho de que los cantantes dijeron unas palabras en español que hicieron llorar de emoción a más de una persona.

"Ya les dije que tienen que regresar el próximo año", expresó la Presidenta Claudia Sheinbaum al acompañar al grupo de k-pop coreano. RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, ataviados con trajes elegantes, se mostraron amables en todo momento y se sorprendieron mucho al ver la enorme cantidad de personas que aguantó el intenso calor para verlos aunque sea un momento.

Por cuatro minutos, la Presidenta Claudia Sheinbaum y los integrantes de BTS estuvieron en el balcón del recinto histórico ante miles de ARMYS que mostraron carteles, peluches y playeras para expresar su amor por los coreanos.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

Entre gritos, saludos, llanto y una euforia desbordada, las y los ARMYS corearon previamente las canciones de BTS; la banda, por su parte, recompensó el sacrificio de la fanaticada con un breve pero amoroso discurso en español.

¿Cuál fue el mensaje de BTS en español en Palacio Nacional?

Namjoon, el líder de BTS, se convirtió en la sensación cuandotomó el micrófono para enviar un pequeño mensaje:

"Muchas gracias por recibirnos, no podemos esperar por el concierto de mañana. Divirtámonos mucho. Te amo, te quiero, muchas gracias", dijo.

BANGTAN DANDO UNAS PALABRAS EN ESPAÑOL, ES REAL??? pic.twitter.com/tZ8t7UZl4g— Estefany ��⁷ VERÁ A BTS (@BANGT4NBEST) May 6, 2026

Taehyung tampoco quiso quedarse con las ganas de demostrarle su amor a México y pronunció un discurso más largo y también en español: "Hola, no hablo español muy bien pero voy a intentarlo. ¿Nos extrañaron? Nosotros extrañamos muchísimo más a México. La energía aquí es increíble, muchas gracias por admirarnos tanto. Nos vemos la próxima vez, adiós".

V, por su parte, se convirtió en un meme instantáneo gracias a una frase breve pero muy divertida que, sin duda, define a los mexicanos: “México, mucho picante”, dijo entre risas... ¡qué tal!

Con información de El Universal

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

JM