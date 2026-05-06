Este miércoles 6 de mayo de 2026, miles de seguidoras del grupo surcoreano BTS, conocidas mundialmente como ARMYS, invadieron la plancha del Zócalo capitalino desde las primeras horas de la mañana. ¿El objetivo principal? Presenciar la histórica visita de los ídolos asiáticos a Palacio Nacional, donde sostendrán un encuentro oficial con la Presidenta Claudia Sheinbaum en punto de las 17:00 horas.

La noticia corrió como pólvora tras el anuncio matutino de la Mandataria, desatando una movilización masiva de jóvenes. Al no conseguir entradas para los próximos conciertos en el país, las fans decidieron apostarse frente al recinto histórico con la firme esperanza de ver a sus artistas favoritos cerquita y en vivo.

El ingenio de las ARMY… ¡pasión a prueba de todo!

La escena en la Plaza de la Constitución resulta impresionante y digna de un fenómeno global que contagia alegría . Mares de jóvenes portan sus características "Army Bombs" —las esferas luminosas oficiales de la banda—, levantan carteles coloridos y ondean banderas de Corea del Sur, transformando el paisaje urbano en una auténtica fiesta multicultural.

BTS llega hoy a las 17:00 horas a Palacio Nacional para un encuentro histórico con la presidenta Claudia Sheinbaum. SUN/H. Salvador

Las redes sociales estallan con transmisiones en vivo donde las fans documentan cada minuto de la espera, coreando a todo pulmón éxitos mundiales como "Dynamite" y "Butter". Muchas asistentes confiesan que la reventa y la altísima demanda las dejaron fuera de las presentaciones oficiales. Por ello, esta visita diplomática representa su oportunidad dorada para conectar con los cantantes. El ambiente vibra con una energía inigualable, demostrando que la lealtad de este fandom supera cualquier obstáculo logístico.

Para garantizar la seguridad y corresponder al inmenso cariño del público, las autoridades capitalinas y la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, orquestaron un plan de acción inmediato. Durante su conferencia, Sheinbaum confirmó que habilitarán un balcón lateral de Palacio Nacional para que los siete integrantes de BTS salgan a saludar a la multitud.

La euforia desatada demuestra el poder del K-Pop y activa un operativo especial de seguridad en el corazón de la Ciudad de México. SUN/H. Salvador

Esta decisión estratégica evita aglomeraciones peligrosas en los accesos principales y regala un momento inolvidable a las miles de personas congregadas bajo el sol. La logística incluye un operativo de seguridad perimetral que protege tanto a los artistas como a las asistentes. Este movimiento marca un hito en la forma en que el gobierno mexicano gestiona las visitas de figuras del entretenimiento internacional, priorizando la empatía y el orden.

¿Por qué BTS visita Palacio Nacional ahora?

Para entender la magnitud de este evento, necesitamos mirar el panorama completo de la gira internacional "ARIRANG", que trae a BTS a México los días 7, 9 y 10 de mayo. Esta visita no representa una simple parada comercial; significa un movimiento maestro de diplomacia cultural o "poder blando" (soft power).

Autoridades capitalinas habilitaron un espacio para que BTS haga una breve pero increíble aparición esta tarde. SUN/C. Mejía

Este concepto técnico describe la capacidad de un país para influir en otros a través de su cultura y valores, en lugar de usar la fuerza. Corea del Sur utiliza a sus artistas más influyentes como embajadores para fortalecer lazos de amistad, paz y cooperación con otras naciones.

En el pasado, vimos casos similares cuando figuras de alto perfil visitaron sedes gubernamentales para promover mensajes humanistas, pero el impacto de BTS rompe todos los esquemas conocidos. La reunión con la Presidenta Sheinbaum subraya la importancia del mercado latinoamericano para Asia y reconoce el peso cultural que tienen los jóvenes mexicanos en la era digital.

Con paraguas, botellas de agua fresca y mucha energía, las fans de BTS no dejaron que el sol y el ajetreo de la ciudad apagaran su ilusión. SUN/C. Mejía

¿A qué hora sale BTS al balcón de Palacio Nacional?

Los artistas tienen programada su reunión a las 17:00 horas (tiempo del centro de México), por lo que el saludo desde el balcón lateral ocurre durante el transcurso de esa misma tarde.

¿Por qué BTS se reúne con Claudia Sheinbaum?

El encuentro busca estrechar los vínculos de amistad y cooperación cultural entre México y Corea del Sur, aprovechando los mensajes de paz y humanismo que promueve la banda.

¿Cuándo son los conciertos de BTS en México 2026?

Las presentaciones oficiales de su gira "ARIRANG" ocurren los días 7, 9 y 10 de mayo, eventos que reportan un lleno total desde hace meses.

La invasión pacífica del Zócalo capitalino por parte de ARMY ya pasa a la historia como una de las demostraciones de afecto más grandes hacia un artista internacional en nuestro país… ¡esperemos que el breve pero inesperado saludo de BTS satisfaga a toda la fanaticada!

JM