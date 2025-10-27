Víctor Álvarez Puga: ¿será extraditado a México el esposo de Inés Gómez Mont?

El empresario mexicano Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la presentadora de televisión Inés Gómez Mont y señalado en México por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada, fue detenido el mes pasado en Miami, Florida.

Pese al tiempo transcurrido, tanto en redes sociales como en medios su caso volvió a cobrar relevancia luego de que se difundiera la posibilidad de una extradición a México.

En Estados Unidos, Víctor Manuel no enfrenta cargos penales; su detención se debe únicamente a cuestiones migratorias, ya que no cuenta con documentación que avale su estadía legal en el país. Esta situación podría ser utilizada por el Gobierno de México para solicitar su detención con fines de extradición.

Tras su arresto, Álvarez Puga fue trasladado al centro de procesamiento Krome North SPC, donde el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (ICE) informó que permanece, aunque sin relación directa e inmediata con las denuncias fiscales abiertas en México.

Esto ocurre a pesar de la existencia de una ficha roja emitida por Interpol en el marco de las investigaciones en el país.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han confirmado comunicación entre ambos gobiernos para acordar el proceso de extradición , aunque el caso por corrupción y lavado de dinero sigue abierto en México, a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR).

Según datos revelados , la FGR emitió órdenes de aprehensión desde septiembre de 2021 por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita tanto para Álvarez Puga como para Gómez Mont, aunque esta última no ha sido localizada.

Actualmente, ambos son considerados prófugos de la justicia. Sin embargo, con la reciente localización de Víctor Álvarez, el Gobierno Federal ve más cercana la posibilidad de solicitar su extradición para que enfrente un juicio.

