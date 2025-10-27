Omar García Harfuch anuncia acciones contra extorsiones al sector limonero en Michoacán

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que se reforzarán las medidas de seguridad para proteger a los productores de limón en Michoacán, ante las amenazas y casos de extorsión relacionados con el crimen organizado.

Durante su comparecencia ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, el funcionario detalló que este martes sostendrá un encuentro con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y con el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, con el fin de evaluar la situación y revisar los avances en la investigación del asesinato de Bernardo Bravo, líder del gremio de “limoneros”.

"Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, mañana voy a estar, su servidor y el general secretario, el general Trevilla, vamos a estar en Michoacán el día de mañana, con el gobernador y otras personas específicamente, para ver el tema de extorsión de limón; se han hecho varias detenciones en este caso tan lamentable que todos sabemos, hay un avance importante, ha habido detenciones y vamos a continuar con esto", dijo en conferencia de prensa.

En cuanto a los grupos de autodefensa, como el denominado “Ejército Purépecha de Libertad Michoacana”, García Harfuch indicó que existen varias organizaciones de este tipo en distintas entidades, aunque sin precisar su número exacto. Destacó que cada caso debe analizarse cuidadosamente, ya que algunos de estos grupos mantienen posibles vínculos con el crimen organizado.

"Hay varios grupos conformados, tendríamos que ver exactamente qué grupos, porque hay varios grupos, no me refiero en Michoacán, me refiero en varios lugares, donde todos hemos visto que se establece un grupo como si fuera una autodefensa, pero también puede tener ciertos vínculos con el crimen organizado, no estoy hablando específicamente del grupo al que se refiere, habría que revisar cada uno", comentó.

Omar García Harfuch niega atentados en su contra

También negó que haya sufrido un atentado, como aseguró el periodista Raymundo Riva Palacio en su columna de este lunes. Sin embargo, confirmó que existen muchas alertas al respecto, que son descartadas.

"No he recibido atentados. Hay demasiadas alertas que son desechadas, descartadas e investigadas de manera permanente, y eso es lo que estamos haciendo siempre. En esa casa a qué se refiere, es una casa muy pública, yo no vivo ahí, es una oficina que tiene una recámara, es muy pública, pues en el proceso interno todos ahí estuvimos, entonces no tuvimos ninguna alerta previa", aseguró.

YC