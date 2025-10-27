Sader ofrece a maiceros 6 mil 50 pesos por tonelada, crédito y seguro agropecuario

Luego de la reunión que sostuvieron productores de Jalisco, Michoacán y Guanajuato y el Gobierno federal el día de hoy, ambas partes acordaron un precio de seis mil 50 pesos por tonelada de maíz blanco, un incremento del 25 por ciento al costo del grano a nivel internacional, puesto en el centro de México, anunció el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué.

La medida también incluye un crédito para productores de maíz blanco con una tasa de interés de 8.5 por ciento anual, así como un apoyo de un seguro agropecuario. "Vamos a abrir las ventanillas a la menor brevedad para los productores de maíz blanco de las tres entidades que quieran registrarse, y los gobiernos de Jalisco, Guanajuato y Michoacán también publicarán su mecánica operativa de apoyo complementario para completar el precio indicado", dijo el funcionario.

Los productores de maíz exigían siete mil 200 pesos por tonelada del grano. Luego de que se reunieron el pasado 17 de octubre en la Ciudad de México con el secretario Berdegué y demás autoridades, esta mañana volvieron a bloquear carreteras y tomar casetas en distintas entidades del país.

En Jalisco, se registraron bloqueos en el kilómetro 40 de la Carretera Guadalajara – Morelia, además concentraciones de productores en Ocotlán, La Barca, Atotonilco, Degollado y Arandas.

Actualmente la tonelada de maíz se vende entre cinco mil y cinco mil 200 pesos, y Luciano Vivanco, un productor de San Martín Hidalgo, aseguró para esta casa editorial esta mañana que ese precio no les alcanza para cubrir los gastos de producción.

YC