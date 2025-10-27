De acuerdo con información que ha trascendido, el empresario Víctor Álvarez Puga, esposo de la conductora de televisión Inés Gómez Mont, se encuentra detenido desde hace casi un mes en el centro de procesamiento Krome North SPC en Miami, Florida.

Aunque su arresto responde a una situación migratoria, su caso ha reavivado el tema del presunto lavado de dinero y corrupción que involucra a empresarios y exfuncionarios del sexenio de Enrique Peña Nieto.

La detención de Álvarez Puga no está relacionada directamente con las acusaciones fiscales en México, sin embargo, se menciona que podría derivar en un proceso de extradición.

Cabe recordar que Inés Gómez Mont y su esposo son considerados prófugos de la justicia desde hace 4 años, ya que la Fiscalía General de la República (FGR) los busca por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 2 mil 950 millones de pesos.

MV