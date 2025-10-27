Emilia Calleja destaca ante diputados la recuperación de la soberanía energética del país

Durante su comparecencia ante la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, la directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Esther Calleja Alor, subrayó los logros alcanzados tras la reforma constitucional que recuperó para el Estado la rectoría del sector energético.

En el marco del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Calleja reconoció el papel del Poder Legislativo en la modificación de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, lo que permitió revertir las reformas de 2013 y fortalecer a Pemex y CFE como empresas públicas.

“En estas leyes aprobadas por ustedes a iniciativa de nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, está el fortalecimiento del nuevo modelo energético, donde la soberanía, que garantiza recursos estratégicos, está en manos del pueblo”, afirmó la titular de la CFE.

La funcionaria destacó que la nueva estructura jurídica ha fortalecido el desempeño financiero de la empresa y que al segundo trimestre de 2025, los ingresos de la CFE sumaron 340 mil millones de pesos, con un resultado neto de 68,691 millones, impulsado por mayores ventas de energía y combustibles.

En materia de infraestructura, la CFE cerrará 2025 con cuatro nuevas plantas de generación y la modernización de tres hidroeléctricas, que en conjunto aportan más de 1,700 MW, suficiente para abastecer a más de 10 millones de hogares. Entre los proyectos destacados se encuentran las centrales de ciclo combinado Salamanca I (Guanajuato), Villa de Reyes (San Luis Potosí), Mérida IV (Yucatán) y Sauz II, esta última inaugurada en septiembre con capacidad de 256 MW.

Gracias a la recuperación de la rectoría del sector, el país logró márgenes de reserva operativa superiores al 14% durante el periodo de mayor demanda eléctrica.

El Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025-2030, coordinado por la Secretaría de Energía, prevé la adición de 22 mil MW mediante 51 proyectos públicos —40 de ellos nuevas plantas—, lo que permitirá elevar la capacidad nacional de generación a casi 77 mil MW para 2030, con energías limpias representando hasta el 38% de la matriz.

En distribución, la CFE ha invertido 22 mil millones de pesos durante 2025, con la construcción y ampliación de subestaciones y obras de reforzamiento de redes. En telecomunicaciones, se han instalado 1,380 torres nuevas y desplegado más de 7,600 km de fibra óptica, ampliando el acceso gratuito a internet en más de 102 mil puntos públicos.

Como parte del Plan de Justicia para los Pueblos Originarios, se han realizado más de 11 mil obras de electrificación que benefician a 700 mil personas, con una cobertura eléctrica nacional que ya alcanza el 99.73%.

Calleja también reconoció la labor del personal electricista ante fenómenos naturales como el huracán Erick y la tormenta Barry, cuyos daños fueron atendidos con rapidez gracias a la coordinación con los tres órdenes de gobierno.

"Hoy les agradecemos los cambios legislativos que permitieron este nuevo momento y también queremos reconocer el esfuerzo e iniciativa de la Presidenta de México para regresar la vocación pública a esta nueva empresa, a la Comisión Federal de Electricidad, que volvió a ser de todas y de todos”, concluyó Emilia Calleja en su intervención.

YC