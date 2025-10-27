¿De qué acusan a Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga en México?

La conductora de televisión Inés Gómez Mont y su esposo, el abogado y empresario Víctor Álvarez Puga, enfrentan en México acusaciones por delincuencia organizada, lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita, según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).

El caso salió a la luz en 2019, poco después de que Gómez Mont participara en su último proyecto televisivo Familias frente al fuego, ese mismo año , las autoridades mexicanas iniciaron una investigación en su contra al detectar presuntas irregularidades en contratos públicos asignados a empresas vinculadas a la pareja.

Supuestamente, Gómez Mont y Álvarez Puga habrían recibido alrededor de 3 mil millones de pesos provenientes de licitaciones públicas a través de una red de empresas fantasma y contratos simulados, utilizados para triangular recursos del erario.

En septiembre de 2021, un juez federal emitió órdenes de aprehensión contra ambos, lo que llevó a Gómez Mont a pronunciarse en redes sociales asegurando ser víctima de abusos y manifestando su confianza en que su inocencia sería demostrada. Poco después, la conductora abandonó el país.

Ese mismo año, la Interpol giró una ficha roja para localizar a la pareja, mientras tanto, las investigaciones sobre su presunta participación en la red de desvío de recursos continúan abiertas en México.

Recientemente, se dio a conocer que Víctor Álvarez Puga fue detenido en Estados Unidos, de acuerdo con el registro de detenciones del ICE, lo que podría marcar un nuevo giro en el proceso judicial que ambos enfrentan.

NA