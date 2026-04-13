Verde o roja, ¿qué gasolina es mejor según tu carro?

En el país hay dos tipos de gasolina según su octanaje. La Magna, o también conocida como la verde, es de 87 octanos y la Premium, o también conocida como roja, es de 92 octanos.

El octanaje y su relación con el motor de un carro

El octanaje es la cantidad de presión que soporta la gasolina antes de generar la combustión. Esto es de suma importancia, ya que cada motor está diseñado con el fin de generar el ciclo de combustión en cierto punto, según el tipo de gasolina que requiera, ya sea verde o roja.

Es importante tomarse en serio el elegir de manera adecuada un tipo de gasolina según tu carro, ya que de no hacerlo corres el riesgo de provocar afectaciones en el tiempo de detonación del motor, así como desajustes en sus componentes.

¿Qué gasolina es mejor, verde o roja?

Al interior de la tapa de gasolina existe una estampa que indica cuál es la gasolina que debes usar en tu carro.

Si la leyenda dice que uses combustible 87 seguido de las letras RON, es porque debes usar la gasolina verde. Por otro lado, si se menciona un 92+, corresponde a la gasolina roja. Las siglas RON corresponden al octanaje.

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Ahora que ya sabes qué tipo de combustible requiere tu motor, otro punto importante a saber es el contexto económico actual de la gasolina y el diésel.

Sheinbaum sobre el precio actual de la gasolina

Este lunes 13 de abril, la Presidenta Claudia Sheinbaum explicó en “La Mañanera” que, debido a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, el precio de la gasolina Magna superaría los 30 pesos por litro. No obstante, destacó que, gracias a los subsidios y la eliminación del IEPS, el gobierno mantiene el precio de la gasolina verde topado en 23 pesos con 69 centavos, informó.

Lo tenemos que mantener, y eso significa más austeridad. Estamos cerrando todavía muchos gastos, que decía: "Somos más que franciscanos acá, porque se tienen que reducir los gastos; estamos revisando todos los gastos", dijo. Sin embargo, explicó que no contempla realizar recortes al presupuesto destinado a los programas sociales.

La Mandataria refirió que cada semana se están revisando los ingresos, los egresos y las proyecciones hacia el cierre del 2026; por esta razón es muy importante también el desarrollo económico del país. "Tenemos que garantizar los programas de bienestar, el apoyo de Educación, el apoyo a salud, los programas de vivienda y la inversión", comentó Sheinbaum.

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