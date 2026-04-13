Tras la jornada de búsqueda que se realizó en el Lago de Chalco la semana pasada, las autoridades capitalinas confirmaron que fueron hallados 317 elementos óseos, que, de acuerdo con análisis preliminares, corresponderían al menos a tres individuos.

Estos, serán analizados para determinar su origen, temporalidad y posible correspondencia con personas reportadas como desaparecidas, con base en los registros institucionales.

Los trabajos de la Jornada de Búsqueda de Patrones se desarrollaron en un área ubicada entre la alcaldía Tláhuac y el municipio de Chalco, Estado de México, donde hasta el momento se han explorado más de 168 mil metros cuadrados, divididos en 41 mil 219 metros cuadrados en superficie terrestre y 127 mil 331 en zona lacustre.

En un comunicado conjunto entre la Fiscalía capitalina y la Comisión de Búsqueda de Personas, se establece que, además, en el sitio también fueron localizadas vasijas y otros materiales que podrían tener valor arqueológico, los cuales serán analizados bajo los procedimientos correspondientes para determinar su origen.

"En estas labores participan 415 servidores públicos de distintas dependencias, además de 22 familias buscadoras, 78 personas solidarias y 15 representantes de medios de comunicación, quienes han acompañado las acciones en campo", indicaron.

Al operativo se sumaron elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, así como personal de instancias locales y del Estado de México, incluyendo cuerpos de emergencia y protección civil.

La búsqueda en Lago de Chalco se realiza de manera manual

Durante el último día de la jornada de rastreo encabezada por colectivos de familiares de personas desaparecidas, desde temprano, mujeres, hombres y adultos mayores se internaron entre chinampas, canales de aguas negras y sembradíos. El terreno: húmedo, lodoso, pegajoso. Cada paso exige fuerza; cada avance, determinación.

La búsqueda se realizó de manera manual. Picos, palas, varillas y rastrillos sustituyeron cualquier maquinaria pesada, imposible de utilizar en una zona donde el agua y el fango dominan el paisaje.

Sobre los resultados, colectivos como Una Luz en el Camino, Hasta Encontrarles CDMX, Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional, así como familias independientes, derivado de la jornada del 7 al 10 de abril, manifestaron su indignación, profunda preocupación y firme exigencia.

"Consideramos que esta área reviste un alto interés forense y deberá ser explorada de manera exhaustiva en las siguientes jornadas, dada la relevancia de los hallazgos obtenidos", expusieron en un comunicado del viernes pasado.

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AO

