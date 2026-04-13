Profeco: MAPA con los precios de la gasolina y diésel en todas las estaciones

Ahora también se podrá saber el costo del diésel en diferentes estaciones de servicio de todo el país, así lo informó el titular de Profeco, Iván Escalante.

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Con el fin de promover la estabilización del precio de la gasolina, ahora también se puede consultar el costo del diésel en diferentes estaciones de servicio de todo el país a través de un mapa virtual que se puede visualizar en el siguiente link: http://alertas.gob.mx/estaciones/.

Cabe destacar que el precio promedio nacional de gasolina regular está en 23 pesos con 69 centavos, informó.

Profeco fortalecerá el monitoreo, vigilancia y verificación de las gasolineras

Asimismo, el titular de Profeco señaló que se fortalecerá la vigilancia de las estaciones de servicio para identificar en cuáles se está cobrando “mucho más caro” la gasolina regular y el diésel.

"Vamos a iniciar a partir de hoy esta estrategia de lonas de: No cargues aquí, se vuelan la barda con los precios. "El día de hoy vamos a iniciar estos recorridos en la mayoría de los estados del país, salvo Baja California Sur y Quintana Roo, que tienen otros precios por un tema de logística", expuso Escalante.

"La idea es colocar estas lonas para informar a las personas consumidoras en dónde está volándose la barda con los precios, tanto en gasolina regular como en diésel", detalló.

Sheinbaum informa cómo se mantendrá el subsidio a la gasolina y diésel

Este lunes 13 de abril, en conferencia de prensa, la Presidenta Claudia Sheinbaum informó que se realizarán recortes a diversos gastos del gobierno federal, para mantener el subsidio a la gasolina y diésel, que es de aproximadamente 5 mil millones de pesos a la semana.

Lo tenemos que mantener, y eso significa más austeridad. Estamos cerrando todavía muchos gastos, que decía: "Somos más que franciscanos acá, porque se tienen que reducir los gastos; estamos revisando todos los gastos", dijo. Sin embargo, explicó que no contempla realizar recortes al presupuesto destinado a los programas sociales.

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Cada semana estamos revisando los ingresos, los egresos y las proyecciones hacia el cierre del 2026; por eso para nosotros es muy importante también el desarrollo económico del país. "Porque tenemos que garantizar los programas de bienestar, el apoyo de Educación, el apoyo a salud, los programas de vivienda y la inversión", comentó.

Con información de SUN.

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