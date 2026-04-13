Asesinan al exalcalde de San Miguel del Puerto, Oaxaca, Francisco Gijón

El exalcalde de San Miguel del Puerto, Francisco Gijón Vázquez, fue asesinado el pasado domingo 12 de abril tras un ataque con armas de fuego.

De acuerdo con los primeros reportes, el atentado ocurrió durante una celebración en la que participaba como padrino. Testigos señalan que varios sujetos armados irrumpieron en el evento y se dirigieron directamente hacia él, abriendo fuego antes de darse a la fuga con rumbo desconocido.

Hasta ahora, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca no ha proporcionado información sobre este crimen ocurrido en la cabecera municipal de San Miguel del Puerto; y tampoco se reportan detenidos por este hecho.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) acordonaron la zona en la que ocurrió el crimen para iniciar con las indagatorias; el exedil fue auxiliado por personas que se encontraban en el lugar, pero falleció a causa de las lesiones producidas por armas de fuego.

¿Quién era Francisco Gijón Vázquez?

Francisco Gijón Vázquez, nacido el 28 de septiembre de 1973, se desempeñó como presidente municipal de San Miguel del Puerto en dos periodos: de 2005 a 2007 y de 2014 a 2016. Con estudios técnicos en mecánica automotriz, era ampliamente reconocido dentro de su comunidad.

Su asesinato se suma a una creciente ola de violencia contra autoridades municipales en Oaxaca en los últimos años.

Entre los casos más recientes figura el homicidio de Lilia Gema García Soto, ocurrido en junio de 2025 dentro del propio ayuntamiento, así como el de Mario Hernández García, asesinado en mayo del mismo año.

A estos hechos se suman el ataque contra Francisco Román Ruiz Bohórquez en octubre de 2024, y el asesinato de Joaquín Martínez López en marzo de 2024, reflejando un panorama de creciente riesgo para autoridades locales en la entidad.

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