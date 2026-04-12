Sheinbaum expone cómo evitará el alza de combustibles en México

En la inauguración del primer Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que, a pesar de las condiciones internacionales adversas, México se mantiene como un referente en distintos sectores económicos, destacando estabilidad, crecimiento y control inflacionario.

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Se busca mantener el precio de los combustibles en México

"A pesar de las circunstancias difíciles que vive el mundo, México es un ejemplo. "Recientemente presentamos algunos datos importantes de lo que ha ocurrido en los primeros tres meses de 2026: aumentaron las ventas de vehículos en el país y creció el turismo, con casi 10% más visitantes en enero y febrero", destacó.

La Mandataria agregó que se está buscando mantener el precio de los combustibles para que no tengamos un proceso inflacionario en el país, con la colaboración de empresarios y garantizando que la canasta básica no aumente.

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacó el contexto internacional en el que se desarrollan estas acciones y el papel del gobierno federal para mantener el rumbo económico en medio de la negociación del T-MEC.

"Entonces, al mismo tiempo que se negocian tratados comerciales, la Presidenta ha tenido que enfrentar tiempos difíciles; al mismo tiempo está preparando lo que viene", señaló.

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Sheinbaum añadió que estos resultados son producto de una estrategia integral que incluye impulso al campo, fortalecimiento del mercado interno y atracción de inversión extranjera. En ese sentido, expresó confianza en el desempeño económico del país para el resto del año.

"Se dice fácil, pero es un trabajo constante. "Yo me siento muy confiada, muy optimista para 2026", concluyó.

Gobierno elevó el subsidio al diésel para evitar un "gasolinazo"

El Gobierno federal elevó al 81.2% el subsidio al diésel para evitar un "gasolinazo" provocado por la crisis en Oriente Medio, impactando en los impuestos de los combustibles en México. Este apoyo masivo busca frenar el encarecimiento de alimentos y transporte, manteniendo los precios estables mientras el petróleo global roza niveles críticos de 110 dólares.

Es así como el Gobierno de México elevó al 81.2% el estímulo fiscal al impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) aplicable al diésel para la segunda semana de abril . Esto fue una nueva señal de contención ante el repunte de los combustibles provocado por la escalada del conflicto en Oriente Medio y la tensión en el estrecho de Ormuz.

Con información de SUN y EFE.

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